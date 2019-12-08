網友留言。（摘自陳品宏Youtube網頁）

國民黨總統候選人韓國瑜民調雖然大輸總統蔡英文，但有名嘴在政論節目上直言，在全國性賭盤上，許多人還是看好韓的選情，因為韓的隱性選票很多。此論點也得到許多網友贊同，有一支持者就表示，自己在科技業是做生產人員，因為是上大夜班，所以很難表達意見，可是包括自己在內的十幾個同事，都是力挺韓國瑜到底！

牧師陳汶濱曾在政論節目《台灣最前線》上表示，許多組頭認為蔡英文贏面較大，但在全國性賭盤上，大部分組頭還是押一半一半，一半蔡英文，一半韓國瑜。因為韓國瑜有太多隱性選票，這些選票是沒辦法估計的，因此韓國瑜不是沒有贏的機會。

而隱性韓粉的存在，也可在許多挺韓網路部落客上現蹤跡。日前，有一隱性挺韓網友就在Youtuber陳品宏的官方網頁下留言表示，「放心！最大隱藏挺韓的百姓，就是24小時在科技工廠的生產人員，因上大夜班，且不是周休制，只能等待那一天的到來，等待一個人能出現，包括我在內30歲以上幾十位員工、全投韓國瑜」！

(中時電子報)