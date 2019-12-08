35歲何姓女子1日晚間在新北市板橋區裕民街，突然遭25歲何姓男子及42歲何姓男子企圖強擄上車，由於何女哭喊大聲呼救，2嫌才作罷，警方循線鎖定2嫌身分，何嫌到案辯稱，「為了向對方告白！」警訊後依妨害自由等罪嫌函送偵辦。

據悉，何女在家人經營的餐飲店工作，1日晚間徒步返家行經新北市板橋區裕民街，突然遭何嫌等人強拉上車，何女被拉上車後不斷哭喊呼救，何嫌因此作罷，趕緊逃離現場。

海山警分局獲報循線沿途調閱監視器，鎖定犯嫌車輛，但卻發現車牌與登記車型並不相符，進一步分析追查後鎖定2名何姓男子涉案。警方5日晚間先後至三重、八里約談涉案的25歲何姓男子及42歲何姓男子。

何嫌供稱，車輛為租貸車，擔心被發現還先到八里偷取車牌，事發前還有到現場勘查地形。因為非常喜歡何女，強拉她上車只是想要告白，但是何女不斷哭喊，才會因此作罷。警訊後以妨害自由、傷害、竊盜罪嫌函送偵辦。

(中時 )