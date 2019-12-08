家庭暴力時有所聞，為宣導正確防暴觀念，台中市府社會局舉辦防暴創意競賽，集結社區力量及網路媒介加強資訊宣導，其中大安區龜殼社區發展協會整合社團、學校及警政系統，設置「防暴平安龜」網站；社區宣講師謝春美以串門子方式，向民眾宣導防暴專線，各榮獲今年團體與個人組第一。

社會局舉辦「零暴力˙零容忍─防暴創意競賽」暨「108年度台中市防暴規畫師表揚」活動，團體組第一名大安區龜殼社區發展協會將代表台中，參加行政院衛福部「街坊出招-防暴社區初級預防宣導競賽」，爭取高額獎金、為台中爭光。

社會局長彭懷真表示，近年家暴及兒保議題不斷被討論，突顯出初級預防宣導的重要性，台中市家庭暴力及性侵害防治中心舉行防暴創意競賽邁入第8年，培植社區及民間團體，了解不同區域的受暴態樣及案件特質外，運用在地資源推動防暴預防工作。

此外，市府自206年起首創培訓「防暴規畫師」，深入社區宣講，特別表揚防暴規畫師林麗娟「防暴銅質獎」，頒發續任資格證書給34名防暴規畫師，期許他們持續投入防暴宣導工作，保障市民安全。

(中時 )