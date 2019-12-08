時代力量立委黃國昌日前召開記者會指控國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬家族利用特權採砂石。核能流言終結者創辦人兼執行長黃士修以「問問柯建銘，關說會不會留下正大光明的公文紀錄？」為題在臉書貼文直指，背後是蔡英文總統餵黃國昌瑕疵公文來傷韓國瑜。

黃士修在臉書上指出，中央部會刻意挖出陳年舊案給黃國昌潑髒水，蔡英文躲在後面，不敢出來辯論，明顯就是造假新聞在抹黑對手總統候選人。黃國昌跟民進黨並肩作戰多年，為蔡英文也是做牛做馬，你餵給他這樣子一個瑕疵品公文，就算黃國昌被黃士修打臉了，賠上公信力，民進黨也可以完全切割用過就丟。「黃國昌委員，做人做到這樣被棄養，值得嗎？」

黃士修指出，黃國昌拿2001年的空照圖編故事，但如果李家在2001年盜採砂石，陳水扁政府的經濟部怎麼可能在2002年同意該地變更為礦業用地？

而黃國昌號稱「公布新事證」，黃士修要大家仔細看公文，其實跟最早他公布民91年經濟部6990號公文是同一件事。這份公文其實是同意函，變更為礦業用地，同一份公文就寫「違規開發」已按規定處理。所謂的違規開發，是當年違規堆放機具，所以要繳使用補償金。

黃士修說，李家有自己的合法礦場，大通砂石公司在民91年解散，從頭到尾都沒有在該塊浮覆地上開採砂石，更不可能盜採砂石。這個案子本質上是違規停車，經過長年申覆和派員實勘，政府同意變更為合法停車場，但請補繳停車費，黃國昌委員卻汙衊竊盜車輛。

黃士修問：如果李家真的盜採砂石，怎麼可能在陳水扁任內「審查符合規定」同意變更？僅憑一個打到陳水扁送醫院的國民黨陽春立委韓國瑜關說？

黃士修指出，這些陳年舊案，已經是二十多年前的公文了，一般立委根本不知道其存在。到底是中央部會的哪一些人，餵給黃國昌委員資料？如果真的是韓國瑜當立委的關說弊案，會放給時代力量的黃國昌委員來打嗎？

黃說，不可能，民進黨一定會放給自家的區域立委，打弊案逆轉選情。今年在雲林縣選立委的蘇治芬，她的對手剛好就是張榮味縣長的女兒張嘉郡，可是蘇治芬完全不講話。因為蘇治芬也有自己人做砂石業，多年來想把合法業者李日貴鬥掉，卻抓不到把柄，她自己知道說李家盜採砂石一定會被告。

黃士修說，他翻民87年地方選舉公報，李佳芬第一次選議員的政見偏向教育類，反而是民進黨籍議員主張興建堤防。濁水溪沿岸的堤防，是沿著大橋路長年蓋過去，不是只有李家浮覆地這一小段。

查Google衛星地圖可知，濁水溪的河道是逐年往後退，需要蓋新的堤防。如果韓國瑜行一紙公文開協調會，河道就退後數百公尺，那麼他也不用當立委了，直接當河神。

黃士修要黃國昌可以問問柯建銘，關說會不會留下正大光明的公文紀錄？蘇嘉全家族當年有多少砂石弊案，黃國昌還不是對蘇院長和柯總召客客氣氣？

(工商 )