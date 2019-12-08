◎新北耶誕城 魔幻燈秀再現

「2019新北市歡樂耶誕城」開城以來，每到假日人潮擠爆園區，本次公開新北耶誕城絕美燈飾拍照熱點，絕對是美的魔幻、美的夢幻，怎麼拍、怎麼美！

◎花藝之美！士林官邸賞菊倒數

士林官邸菊展倒數4天，開展至今已湧入上萬人潮，今年主題「樂在其中」讓許多外國觀光客能更深入菊展意境，園藝管理所主任賀綺華表示，今年菊展為了讓青年學子有一展身手的舞台，特別設置「青春花壇創意大賞」，展示相關技職科系的在學生作品；另外，7日還特別邀請到國際知名聲樂家簡文秀舉辦「彩菊飛揚時」音樂會。

◎草莓季開跑 關西採收趣

草莓季提前開跑！新竹縣關西鎮種植草莓面積達15公頃，每年入冬時節就是草莓轉紅的時候，關西鎮公所指出，今年不少農民反映，草莓產季提早半個月開跑，現在就進入最佳賞味期，歡迎民眾前往縣道118線兩側草莓園，品嘗草莓的新鮮滋味。

◎依山傍海 最美公路在通霄

最美公路在通霄！公路總局發起台灣10大景觀公路票選活動，台61線111公里至121公里路段，從30條特色公路脫穎而出，以3萬4839票奪冠，白沙屯段依山傍海加上日落美景，更被譽為「西部的太麻里」。

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(中時電子報)