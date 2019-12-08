推廣客語由縣府做起，文觀局員工組隊練習，開場帶來示範舞，熱絡現場氣氛。（巫靜婷攝）

推廣客語由縣府做起，文觀局員工組隊練習，開場帶來示範舞，熱絡現場氣氛。（巫靜婷攝）

客家藝文嘉年華8日舉辦社區舞春風比賽，參賽隊伍搭配客語歌曲，卯足全力飆舞。（巫靜婷攝）

客家藝文嘉年華8日舉辦社區舞春風比賽，參賽隊伍搭配客語歌曲，卯足全力飆舞。（巫靜婷攝）

客家藝文嘉年華8日舉辦社區舞春風比賽，參賽隊伍搭配客語歌曲，卯足全力飆舞。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府推廣客語文化，首度舉辦客家藝文嘉年華，8日社區舞春風比賽，吸引31隊社區民眾及學生參加。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌推廣客語融入生活，邀請廣場舞冠軍隊伍，出席明年縣府元旦升旗典禮演出。（巫靜婷攝）

廣場舞也能這樣跳！苗栗縣政府推廣客語融入生活，首度舉辦客家藝文嘉年華，繼7日舉辦「志工展風華」活動，8日再舉辦「社區舞春風」客家歌舞比賽，共31隊社區及學校報名參賽，從中選出18隊優勝隊伍，第1名除了可獲得3萬元獎金，還能受邀出席明年縣府元旦升旗典禮演出。

苗栗為客家大縣，縣府落實「客家即生活、生活即客家」目標，以跨局處、公私協力方式，營造客語友善環境，在2017至2018年度推廣客語整體發展計畫，與桃園、高雄並列甲組優等，獲客委會頒發獎金500萬元，用於縣內各項客語推廣活動。

社區舞春風比賽8日在文觀局前方廣場登場，天氣微涼、陽光和煦，12歲到80歲的參賽者搭配客家歌謠，發揮創意，卯足全力盡情熱舞，文觀局指出，評審依據舞蹈編排、主題特色、團隊精神等項目評分，選出1組冠軍、2組亞軍、3組季軍及12組優勝，總獎金達17萬5000元。

推廣客語由縣府做起，徐耀昌指出，主辦單位文化觀光局，局長林彥甫本身是閩南人，卻學習了一口流利的客家話，俗話說「不講就沒舞台」，人人開口說客語，只要講出來就能溝通，也能傳承客家話；他提到，感謝客委會支持打造東南亞最大的客家文學花園，搭配對岸的亞洲第1口油井，未來將成為公館的新地標。

(中時 )