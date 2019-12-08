員警運用人臉辨識系統，確認91歲阿嬤（右）身份，順利與親人相見歡。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「阿嬤您要找的親人住那裡？」台中市警察局第六分局協和所員警林伶潔接獲民眾報案，稱有1名91歲的陳張姓老婦人在其車上，因老婦只知要去某中藥行尋親，不知道詳細地址，警方於是使用M-Police的人臉辨識，確認其身分，並得知其親人所開設的中藥房位置，順利將老婦載送至目的地。

日前1名民眾匆忙跑進協和派出所，表示其發現1名老婦在公車站牌前徘徊，卻不知自己要去的地點，這名熱心民眾為求安全，將老婦人載至派出所請求警方幫忙。

員警隨即請老婦人進派出所內休息，並仔細詢問她的年籍資料，但因老婦年事已高，只是一直重複說著「要去中藥行找親人」；警方隨即拿出M-Police，使用人臉辨識得知老婦人的個人資料，再以相關資料尋找中藥行的地址。

考量連日來驟降低溫，及老婦身體狀況，警方主動載送老婦人至其親人的住居處，讓老婦能安全地與親人團聚，老婦及其親屬除感謝警方的體貼關懷外，也稱讚警方的耐心及專業。

警方提醒，民眾若家中有高齡老人或有失智狀況之家屬，最好能夠讓其配戴具有電話號碼或其他聯絡方式的手環，並注意其平常生活起居及動向。

(中時 )