近年來國人健康意識抬頭，帶起健身風潮，根據教育部統計，臺灣每三個人就有一個人有固定運動習慣，但你做對了嗎？

目前台灣年輕人的運動型態為何？根據臺灣科技大學研究團隊針對100位大學生運動習慣調查發現，約51.4%的大學生有重訓習慣，但男女著重的訓練部位呈現極端，女大生較偏好下肢及核心鍛練，38.1%完全不練上半身；而男大生則著重上肢訓練，其中高達47.1%更是只練上半身。

根據日本的研究指出，若單純只做上肢重量訓練會刺激正腎上腺素分泌，在短時間內促使血管收縮、血壓提高，與下肢重量訓練相比，造成血管硬度增加近2.2倍，再加上動作施力不當或出力時閉氣的習慣，可能就會引發血管栓塞，想練成硬漢卻先硬了血管。

然而，有研究證據顯示，適當的阻力訓練可以降低罹患慢性疾病風險，包含心血管疾病、糖尿病、高血壓等，不僅能避免運動過程中血壓快速升降，還能提升肌力、認知能力，有助於維持身體機能。

國立臺灣科技大學電資學院副院長花凱龍以「深蹲」訓練為例，有高達八成的大學生動作錯誤而不自知，不僅會增加腰背與膝蓋負擔，長久下來除了運動傷害之外，會造成髖關節外擴，甚至骨頭錯位，體態越練越糟。

此外，比起年輕人，年長者更應該加強阻力訓練，以提升肌耐力為目標，一週至少2次，每次約半小時，安排8項大肌群訓練動作，以個人能負擔的60%至80%的重量訓練，每組動作中間休息3至5分鐘，就能有效鍛鍊體能並維持心血管健康。

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(中時電子報)