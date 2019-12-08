吳怡霈和黃豪平主持尾牙活動。取自臉書

吳怡霈和楊子儀第一次合作拍攝《天之驕子》。資料照

吳怡霈和楊子儀8年前就傳過緋聞。取自臉書

吳怡霈和楊子儀8月底被偷拍後，他當時已和陳怡嘉分手，她則和男友感情仍穩定，如今人事已非。資料照

楊子儀（左）與田羽安（陳怡嘉）情纏多年，如今畫下句點。取自臉書

外型甜美的吳怡霈與日籍男友Aki相戀6年，感情穩定，前年曾答應男友求婚，小倆口原本預計去年在沖繩辦婚禮，去年底突然說「無限期延後」，當時婚事急凍，眼看2019將結束，婚事不但卡關，近日還傳出情變消息。吳怡霈今（8日）透過經紀人回應：「現在重心擺在工作上。」間接證實6年戀情畫下句點，至於分手時間點及原因，吳怡霈不願多談。

吳怡霈前年受訪時曾說想跟隨好友愛紗、Gigi的腳步，計畫在沖繩完婚，出席活動時透露男友Aki已求婚，預計在2018年結婚，男友早有求婚計畫，還問她妹妹她喜歡什麼戒指。吳怡霈當時說，和媒體透露想在沖繩結婚後，男友問她現在能結婚了嗎？還問她：「為什麼我都透過媒體才曉得妳的結婚計畫？」可惜她的婚事還沒有譜，姊妹淘愛紗已恢復單身。

今年2月，吳怡霈與楊子儀合拍電視劇《天之蕉子》，在戲劇是第一次合作，但早在8年前一起錄節目時，她和楊子儀就曾有棒球的共同話題，因為聊得來而傳出緋聞。這次和前緋聞對象合作，《天之蕉子》劇中談虐心戀，不但有吻戲還有床戲，今年8月中殺青宴上，吳怡霈誇讚楊子儀吻技一流，讓人很安心，她也很投入角色。

首度當女一吻戲這麼多，吳怡霈在殺青宴上說，「男友不會吃醋，也沒跟他講那麼多，因為他聽不懂中文也看不太懂，沒討論過這件事」。殺青宴結束沒多久，吳怡霈和楊子儀8月底就被拍在車上密會3小時，如今吳怡霈爆情變，與楊子儀傳緋聞有關？吳怡霈經紀人今說：「就我們對她的認識，不會和楊子儀有關。」

周刊8月底拍到楊子儀結束與吳怡霈的車上約會，又與一名金髮辣妹相約吃冰，最後才開車去接交往6、7年的正牌女友田羽安（本名陳怡嘉）回家，1晚約會3女。楊子儀的經紀人當時回應「楊子儀之前拍戲中後段角色情緒重走不出角色，吳怡霈只是去開導他」；至於金髮辣妹是服裝師，和田羽安早就沒在一起，一起搭車上山是為了宮廟的事。

吳怡霈這幾個月來因《天之蕉子》播出，人氣暴漲，今年接了至少10場尾牙活動，手上也有《旅日達人秘笈》、《不准不漂亮》節目主持，忙得不可開交，心情似不受情變影響。她這幾天正在日本出外景，日前在社群網站分享和黃豪平主持IBM的尾牙，她一襲銀河感的戰服，側邊挖肩剪裁，展現性感肩頸線條，裙襬開衩直逼大腿根部，展露穠纖合度的美腿，搭配同色系高跟鞋，清涼穿搭讓不少網友眼睛為之一亮。

楊子儀7日在運動品牌活動上被問到感情，他強調現在單身，至於和田羽安分手時間點，他說「不太記得了，是今年的事」。楊子儀長年在田羽安的爸爸陳博正（西哥）的宮廟幫忙，他說：「我們就像家人，我到現在還是叫西哥『阿爸』，為他們服務之後，我發現緣份很奇妙。」有可能和田羽安復合？他回「很難說」。

楊子儀同時被問到和吳怡霈有發展可能？他直率地說：「她不錯啊。」很有異性緣的他，沒把話說死。楊子儀也直言，「我有想過40歲前是不是不要談戀愛，因為很麻煩，我拍戲和女主角接觸很親密、互動頻繁，另一半會很辛苦，我問過自己，有沒有需要談戀愛，我連陪媽媽的時間都沒有，除非她去宮廟找我，最近我發現媽媽老了很多」。

(中時 )