Hard3n now with 33pts pic.twitter.com/SM4dvpnlQ3 — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 8, 2019

就算「大鬍子」哈登8日前3節手感低迷，卻在末節完全爆發，個人單節貢獻19分，搭配「忍者龜」韋斯布魯克連3場大三元演出，火箭115比109力挫作客的太陽，不過火箭目前15勝7敗，在競爭空前激烈的西區，僅僅排在第5。

儘管哈登上半場手感低迷，三分球更是屢投不進，火箭仍靠韋斯布魯克上半場12分、8助攻與8籃板的接近大三元表現，打完上半場取得60比52領先，不過太陽下半場也靠戴文布克、歐布雷、布瑞吉斯等人領軍逐漸縮小落後差距。

甚至打到最後7分鐘，雙方打成89平，可是哈登隨即投進三分球，接著6罰中5，個人連拿8分，還跟戴文布克爆發互推衝突，兩人各被吹1次技術犯規，火箭仍靠哈登瘋狂火力，擴大領先到雙位數以上，也讓太陽的反撲宣告無效。

哈登全場投27中8，含三分球投17中3，罰18中15分，就算手感確實不太理想，仍拿全場最高34分，外加6籃板、4助攻、3抄截，更難得的是0失誤，韋斯布魯克也有24分、11助攻與14籃板，這是他加盟火箭首次連3場大三元。

太陽則以戴文布克35分最高，歐布雷也拿19分，薩瑞奇13分、12籃板，盧比歐10分、13助攻與6籃板，卻在最後關頭沒法阻擋哈登瘋狂飆分，無奈吞下本季第12敗(10勝)，位居西區第8的邊緣位置。

(中時 )