2020總統大選，總統蔡英文民調雖領先，但造勢場合人潮屢遭質疑動員，使外界仍難判定這場選戰誰贏面大。蔡英文曾在造勢場合中多次喊話，呼籲大家再挺蔡英文、民進黨一次，再給蔡英文和民進黨4年時間，繼續為大家拚經濟、顧民生、護主權。對此，自由作家洛杉基質疑，蔡政府真的有在顧主權？他列出這四年蔡政府「護主權」的成績單，諷刺表示要讓蔡「顧政權、護台幣」，還是讓「中華民國」永續不亡？

洛杉基在臉書指出，最近蔡英文團隊撇開一切弊案，喊出來的選舉口號是「顧主權、護台灣」、「用選票來維護台灣的民主自由」，對於那些首投族來說，的確是響亮口號。然而，蔡政府真的有在顧主權嗎？

洛杉基列出這四年蔡政府「護主權」的成績單，包括一、出賣簽證主權給泰國。二、出賣司法管轄主權給香港。三、出賣外交主權，三年斷交7國。四、出賣新聞主權給澳洲。五、出賣思想主權給綠網及綠媒，抹黑對手。六、出賣國庫主權給綠肥貓。七、出賣司法改革主權，制定國安五法及反滲透法等。八、出賣公投主權，棄廢公投。九、出賣領土主權，默認太平礁及沖之鳥島。十、出賣魚權給日本，限縮補魚領域及賤賣漁產。

洛杉基提及，蔡團隊曾說，若韓國瑜當選就會出賣主權、台灣變香港，更是無稽之談。從蔡英文與馬英九競選開始，就說同樣的話，結果呢，到現在台灣還是台灣，有被馬政府出賣嗎？他呼籲大家要想一想，究竟要投票讓蔡英文「顧政權、護台幣」，還是讓「中華民國」永續不亡？

(中時電子報)