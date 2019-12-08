侯友宜體驗結合虛擬實境VR的健身腳踏車。（許哲瑗攝）

侯友宜體驗結合虛擬實境VR的健身腳踏車。（許哲瑗攝）

學生製作的拉花咖啡。（許哲瑗攝）

樹人家商多功能演藝廳今舉辦啟用典禮。（許哲瑗攝）

樹人家商多功能演藝廳今舉辦啟用典禮。（許哲瑗攝）

新北市樹人家商多功能演藝廳今舉辦啟用典禮，許添錡教育基金會也頒發獎助學金予154位學生，新北市長侯友宜到場剪綵、頒獎並表示，基金會2015年起提供清寒學生獎助學金，迄今超過600人受惠，透過民間與市府攜手合作，減輕清寒學生就學壓力，也培育新北市未來技職人才，是優質的企業典範。

啟用典禮邀集永錡關係企業董事長許炳崑、教育部次長林騰蛟、新北市教育局長張明文、樹林區長陳奇正共襄盛舉，侯友宜現場體驗結合虛擬實境VR的健身腳踏車，品嚐學生製作的拉花咖啡。

侯友宜致詞表示，他與許炳崑是多年的好兄弟、好朋友，感謝永錡關係企業照顧弱勢學生不遺餘力，尤其少子化衝擊，仍展現私人辦學、興學決心，多功能演藝廳啟用後，除提供在地居民使用，更讓學生在優質環境下演出，為地方帶動更多活力與希望。

樹人家商校長徐卿瑞指出，感謝基金會今年初捐贈電競技藝中心後，年末又為師生打造優質展演空間，另學校也成立時尚創藝中心、電競技藝中心、蒙特梭利教育中心、圖書展覽館、輕食專業教室，提供優質的教學設備給師生，也歡迎樹林地區幼兒園以上的學校、社區及里辦公室使用，透過資源共享帶來雙贏。

受獎的施姓同學，畢業於黎明技術學院數位多媒體系，在學期間取得多項證照及攝影、徵文比賽，他感謝社會長期照顧，立志加入扶助弱勢的社會服務工作，目前在新莊區公所社會課協助中低收入戶民眾。

(中時 )