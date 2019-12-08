香港政務司司長張建宗8日撰寫網誌表示，政府對於立法會內務委員會一直未能選出正、副主席對立法會事務的嚴重影響，十分關注。自今年10月起，立法會內委會已舉行9次會議，經20多小時仍未能選出正副主席，令內委會完全「停擺」，不能正常運作，情況前所未見，絕不理想，深感遺憾。

張建宗續指，內委會是立法會重要的「齒輪」，負責執行其憲制職能中不可或缺的一環，包括負責監督處理法案的工作。故他衷心希望立法會議員以務實的態度，不要讓政治凌駕公眾利益及市民福祉，突破困局，盡快選出內委會正副主席，讓立法會事務重回正軌，履行立法會在《基本法》下的憲制職能，讓各項草案得以推展。

張最後提到，適逢今日是國際人權日，而法治、人權、自由、司法獨立、包容、開放及多元是香港特區的核心價值，繁榮穩定是成功的基石，受到《基本法》明確及充分的保障。他亦熱切希望今日及往後的遊行及集會能夠和平有序理性地進行。

(中時 )