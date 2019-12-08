永錡企業連續5年頒發清寒學生獎助學金，迄今超過600名學生受惠。（許哲瑗攝）

永錡關係企業創辦人許添錡深耕新莊地區36年，曾任新莊市長、區長的長子許炳崑為延續父親辦學理念，接手經營許添錡文教基金會，不僅結合在地文化，舉辦多場藝文公益講座，更連續5年頒發清寒學生獎助學金，迄今超過600名學生受惠，盼延續父親善行，減輕清寒學子就學壓力。

永錡企業經營團隊包括建設、營造、文教事業、油品買賣，租賃業務等5大事業，其中，文教事業先後成立永錡幼教事業，近年更投入黎明技術學院及樹人家商的經營，協助改善硬體設備，展現辦學興學的決心。

許炳崑指出，黎明技術學院在永錡企業參與經營後，從過往的工程科系，轉型為以餐飲、時尚、演藝生活設計為主的學校，打造影視傳播大樓、新圖資大樓、車輛實習工廠、電競教室，新建500多床學生宿舍等設備；永錡企業也協助樹人家商打造時尚創意中心、電競技藝中心、蒙特梭利教育中心、圖書展覽館、輕食專業教室等空間。

許炳崑說，面臨少子化衝擊，樹人家商、黎明學院招生率反年年增加，成為新北市首屈一指的技職教育學校，基金會也結合黎明技術學院、樹人家商持續交流，達到資源共享。

「有些學生或許不太會讀書，卻潛力無窮！」許炳崑說，樹人家商、黎明技術學院的學生或許不善讀書，但不該因此放棄學習機會，永錡企業每年頒發獎助學金，最重要是給孩子鼓勵與肯定，肯上進、肯努力，同時減輕清寒學生就學負擔，延續父親善行，展現「向下紮根，向上育才」的辦學理念。

(中時 )