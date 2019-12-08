持續近半年的反對修訂《逃犯條例》示威風波及衝突近日有所降溫，民間人權陣線8日在港島區發起「國際人權日遊行」。據港媒「東網」指，警方日前已就活動發出不反對通知書，並在今早發聲明，呼籲參與人士遵守不反對通知書上列明的條件，以和平理性的方式表達意見。

警方表示，留意到有人在網上煽動他人作出破壞社會秩序及暴力的行為。警方強烈譴責有關言論，並呼籲市民注意自身安全，一旦遇到任何混亂、違法或暴力事件，請立即離開現場，前往安全地方暫避；如有緊急情況，致電警方求助。

另外，警方日前透露，已跟主辦單位開會，對方承諾會派出200名糾察協助維持秩序，呼籲遊行人士聽從糾察及警員指示，強調如沒有人破壞社會安寧及沒有暴力事件發生，警方不會腰斬遊行集會，亦不會使用催淚彈及橡膠子彈等武器。

據了解，民陣是此次活動主辦發起方，在維園集會後出發遊行至中環遮打道，警方將在活動舉行期間在天后、銅鑼灣等一帶進行人群管制，並會在沿途分階段實施封路及改道安排。

(中時 )