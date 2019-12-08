國民黨主席吳敦義今天上午出韓國瑜全國客家後援會造勢活動，媒體詢問是否讓吳斯懷退出不分區立委名單，吳敦義表示，不分區立委名單是經過提名審查小組、中常會正式投票產生，不是隨便可以把他拔掉。

吳敦義說，吳斯懷是年輕就愛國家、愛社會、以身守護國家的將領，他只是去參加中國大陸為國父孫中山舉辦的150歲誕辰活動，不應該責備他。

(中時 )