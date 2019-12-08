吳斯懷退出不分區？吳敦義怒：不可以隨便拔掉！ 12:082019/12/08 中時 譚宇哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 吳敦義今天上午出韓國瑜全國客家後援會造勢活動。（譚宇哲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義今天上午出韓國瑜全國客家後援會造勢活動，媒體詢問是否讓吳斯懷退出不分區立委名單，吳敦義表示，不分區立委名單是經過提名審查小組、中常會正式投票產生，不是隨便可以把他拔掉。 吳敦義說，吳斯懷是年輕就愛國家、愛社會、以身守護國家的將領，他只是去參加中國大陸為國父孫中山舉辦的150歲誕辰活動，不應該責備他。 (中時 ) #吳敦義 #立委 #吳斯懷 #不分區 #不分區立委 #國民黨 #韓國瑜 #全國客家後援會 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜撿到炮，但要會用 04:102019/12/04 時論廣場 賴清德：韓國瑜當選總統困難 因為他已不是庶民 10:482019/12/04 政治 為募款列吳斯懷入不分區？國民黨：研究提告吳子嘉 12:522019/12/04 政治 韓國瑜直播作菜 再推便當長照制 17:242019/12/04 政治 韓國瑜「蓋民調」後 吳崑玉：要拿出強項嗆蔡 05:492019/12/05 政治 逆轉勝戲碼再現？謝明輝：選戰主動權重回韓手上 08:062019/12/05 政治 陳超明竹南競選總部成立 韓國瑜、馬英九、吳敦義到場造勢 16:212019/12/07 政治 韓國瑜鄭正鈐競總成立 韓：我是全台最黑的男人 20:022019/12/07 政治 韓粉注意！韓最後大造勢 就在這三縣市 07:582019/12/08 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ 08:032019/12/08 政治 政治熱門新聞 特定人士要轉移楊蕙如案！孫大千爆：核彈即將來襲 - 政治 綠黑韓無極限？林祥川拋一問 挺蔡者啞口無言 - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 韓國瑜真落選？隱性韓粉出聲說話了 - 政治 蔡只花四年讓他站到民進黨對立面...前太陽花成員好感嘆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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