伊拉克經歷昨天造成20名示威者喪生的「屠殺」攻擊後，數以千計民眾今天參與巴格達及南部幾場抗議活動，他們心情沉重卻堅不退縮。

什葉派教士薩德（Moqtada Sadr）在納加夫（Najaf）的住處昨天遭武裝無人機攻擊後，抗議活動面臨一個令人憂心的轉折點，這場10月爆發、伊拉克數十年規模最大、最致命的反政府運動，最初反政府貪腐的出發點恐因此變調，薩德辦公室人員也警告，這類攻擊有引發「內戰」之虞。

而更早之前，據目擊證人說法，身分不明的槍手昨夜攻擊抗議民眾過去數星期以來紮營的大樓，並從大樓上方朝安全部隊駐紮的席奈克橋（Al-Sinek Bridge）開火。

醫療人員表示，昨天晚上有20名示威者當場死亡或後來傷重不治，另有4名警察殉職。一整夜下來，還有數十人受傷。

目擊證人說:「他們朝示威者無情、殘酷地開槍，不讓我們疏散傷者，根本是屠殺。」

法新社彙整醫療人員、警方及人權團體所提供的數據，伊拉克示威死亡人數迄今已超過450人，並有近2萬人受傷。

示威者擔心，他們當初發動反貪活動的正當性恐將蒙上陰影，走向失序的境地，更擔心牽扯上任何黨派色彩。

這是因為昨晚攻擊過後，大批群眾前往解放廣場（Tahrir Square）力挺示威者，當中許多人似是薩德所率領的民兵組織「和平旅」（Saraya al-Salam）成員。

薩德是出了名的善於煽動，原是當今伊拉克政府的主要支持者之一，後卻支持抗議民眾。

薩德要追隨者走上街頭「保衛」示威者，沒料到幾個小時後，薩德的住處便遭無人機攻擊。

薩德住家外牆損毀，但他人在伊朗，並未遭到波及。發言人歐貝迪（Salah al-Obeidi）表示：「這是非常明顯的攻擊，還可能在伊拉克挑起戰爭，甚至是內戰。」

緊張氛圍持續至今天，目擊證人表示，整車武裝人士短暫封鎖解放廣場附近主要道路，開火並大聲吼叫。當局已在街頭部署軍事人員。

在更南部的奈西利雅（Nasiriyah），一般的集會也湧進大批民眾，同樣對昨天的發展表達不滿情緒，發聲與「巴格達的民眾站在一起」。

(中央社)