陸快舟一號甲6小時內兩連發 創航天新紀錄。（照片取自中新網）

12月7日的6個小時內，大陸在太原衛星發射中心用兩枚同型號火箭，相繼將1顆和6顆衛星送入預定軌道。7日10時55分，快舟一號甲運載火箭成功將「吉林一號」高分02B衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。16時52分，又一枚快舟一號甲運載火箭採用「一箭六星」方式，成功將「和德二號」A／B衛星、天儀16／17衛星、天啟四號A／B衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道。這是快舟一號甲運載火箭第一次在太原衛星發射中心執行軌道發射任務。

在同一發射場6小時之內進行兩次航太發射，創下了大陸航天新紀錄，說明太原衛星發射中心在快速發射核心能力建設上取得突破性進展。快舟一號甲運載火箭也打破了同一發射工位和同一型號火箭發射時間間隔最短紀錄。

快舟一號甲運載火箭是中國航天科工集團有限公司航太三江集團所屬航太科工火箭技術有限公司研製的一款小型固體運載火箭，採用國際通用介面，主要為低軌小衛星提供發射服務，具有入軌精度高、準備週期短、發射成本低等特點。這兩次發射是快舟一號甲運載火箭今年執行的第四次和第五次任務。

(旺報 )