國民黨總統參選人韓國瑜8日在國軍英雄館參加各省市同鄉會總會後援會。（張穎齊攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日出席大陸各省市同鄉後援會，全力催票。（陳信翰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜8日在國軍英雄館參加各省市同鄉會總會後援會，致詞時談到泰簽一度需附財力證明時，他表示，證明台灣經濟表現不行、沒有清廉有效率的政府，被瞧不起、沒被放在眼裡，「台灣快速沈淪！」

韓國瑜與副手張善政、前台北縣長周錫瑋、多名黨籍北市議員等，在國軍英雄館與外省同鄉會相見歡，韓表示，台灣快速沈淪，泰國本來宣布台灣人的簽證要附財力證明，證明台灣沒被放在眼裡，台灣經濟表現不行、外交困難，沒有效率清廉政府，被瞧不起，台灣曾幾何時還要告訴泰國我們有多少錢在銀行？雖然後來修正，但再不加油，台灣經濟會下滑。

韓說，他太太李佳芬去柬埔寨、泰國、越南印尼、馬來西亞，很多外國人都抱著他太太大哭，原來年輕時，他們在台留學，最美好生命在台灣，但卻看到台灣沈淪，我們表現要理解，連外國人都擔心台灣，怎還不力爭上流？

「苦茫翻亂！」韓重申，2020不是政府換政府，是中華民國生死存亡保衛戰，中華民國國民給蔡英文總統4年、立院過半，2016蔡總統就任第一年，就一個字「苦」，2017年寫了「茫」，2018年國民黨大勝是「翻」，本來希望民進黨改邪歸正，結果一樣貪汙腐敗、派系分贓、施政無方、吃相難看，2019就「亂」字；假設蔡總統2020年1月11日連任，未來4年每年用什麼字？可以宣布就是淒慘的「慘慘慘慘」。

韓國瑜說，我們安身立命在台澎金馬，海外僑仍心繫中華民國，唐人街有老僑社，有孫中山、中華民國國旗，所以當他7月15日被提名代表國民黨選總統時，他第一支穿雲箭，就是保護中華民國，喚起每一份子都認同中華民國國旗、國號，這引起海外華僑都熱血澎湃又沸騰，不因孤獨而後退。

「一定要選票集中，選票要爆炸出去！」韓慷慨激昂喊道，這不是個人選戰，是要翻轉未來，小時候電視機是黑白的，而台灣現在也是「黑白」的，我們要讓他「彩色」，我們要活潑朝氣蓬勃，要把死水、叫苦連天扭轉向上，一定要動員爆炸出去，拉攏所有選票，感謝各省同鄉，雖然有長輩年事已高，仍參與盛會，貢獻一己之力，張善政跟他都很感謝，期待選票衝出去，希望天佑台灣、天佑中華民國！

(中時 )