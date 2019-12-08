網紅米砂公開懷上孫安佐小孩最終卻墮胎一事後，牽扯出她、孫安佐與正宮阿乃之間的三方情史大亂鬥，引發軒然大波，而米砂喊出引退後神隱一個多月，期間都為就阿乃與孫安佐的發言做回應，如今「復出」，她坦言這段時間也遠離了網路，因此很多節外生枝的「進度」沒補上，隨即發表6點聲明，還原三人交往始末，大逆轉表示阿乃「她才是第三者」。

孫安佐。(中時資料照片)
孫安佐。(中時資料照片)

米砂打破神隱重拾社群帳號，一現身就帶來6點聲明反擊，表示惡補完這段時間發生的事情，決定整理說出自己的看法，一開頭就嗆聲以她當時的角度來說，她未搶人男友，表示阿乃日前公開的對話截圖，是4月3日三人的對話，而當天的溝通是因為發現孫安佐劈腿，於是才三方討論，而當下她有過因不甘心而有挽回的動作，但最終仍是選擇了退出。

至於被說挑釁，米砂坦言當時的自己很衝動，但情有可原，「對當時的我來說她才是第三者，畢竟好端端的莫名空降一個我不知道的女友」，不過強調女生「都是」受害者，透露事發後一週，孫安佐跟她及阿乃道歉，米砂認定這樣已是講開了、講好的狀態，「為什麼這個談好的事情，又要被主動提起我感到很莫名其妙」，而她也不願在公布與孫安佐、阿乃之間的對話截圖，因為對她而言，當時已經三方和解，「沒必要再拿出來給不相干的人事後檢討」。

而至於阿乃跟孫安佐交往又分手，米砂嗆聲：「妳要不要接受一個不誠實、沒擔當的男人，是妳自己的選擇」，但強調自己跟孫安佐一夜情的資訊及三方私密群組對話截圖，是對方(阿乃)洩密給媒體的，如今鬧出大風波，「發現事情不太對了、風向不對了，就開始怪我」，覺得委屈；而對於自己說過想輕生，米砂認證真有此念頭，但澄清「我從來沒『用自殺逼孫選擇我』」，表示當天是孫安佐想挽回她而衝去她家安撫，發現她在自殘，承諾要回去跟阿乃談談，但最後的結論是她選擇退出，順道為房東澄清信譽，表示房東沒為孫安佐開門過，「我們住宅不會幫任何陌生人開門」。

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至於在她神隱期間，那些關於精神分裂、抽大麻等荒謬的抹黑，米砂怒嗆：「我不知道為什麼要為了維護自己的名譽而要這樣毀謗一個人」，而自己出來說明墮胎一事，也表明是已處理好的事並且沒怪罪過孫安佐，嘆：「孫要哄騙阿乃要哄騙父母安心是他家的事，但請不要開始扯一堆沒有的東西」。

至於說要退出網紅圈如今又復出，米砂坦言當時發完文一小時就後悔，即使被嘴爆，「但儘管如此我還是希望能做自己想做的事情，也還是有很多人支持自己」，而這段時間「我也只道歉關於這麼久沒出來報平安這件事」，而如今米砂覺得此事應該落幕了，覺得沒必要在炒作，直言「不過就是幾個渣男與他們的爛攤子而已」。

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我因為遠離網路一個月很多事情沒補到，昨天發文前沒注意到原來還有這麼多節外生枝的故事 今天花點時間在日本惡補了一下這陣子的事情，也稍微整理了一下自己的看法 1.當時以我的角度：我並沒有搶人男友。 對方放的也是「過去四月三號」的部分截圖，但我們事情當天就談和是男方腳踏兩條船這件事，我當天也退出了。 關於挑釁訊息，我當時是很衝動，對當時的我來說她才是第三者，畢竟好端端的莫名空降一個我不知道的女友，但我們女生「都是」受害者，而孫安佐在事情發生的一週後也跟我和阿乃道歉過了，所以我「從來沒提起」這件事過，因為當時都講好、大家也在那時講開了，那為什麼這個談好的事情，又要被主動提起我感到很莫名其妙。 不管是前男友還是孫安佐，兩個都是同時和多女有關係，並且我「完全不知情」，雖然當下難免都會因為不甘心有挽回的動作，但最後都是主動退出的結局。 那他們的現任女友要原諒他們、包容他們，是她們的選擇，但我是完全不能接受的。 我也不想公布其他和阿乃及孫的對話截圖了，因為對我來說當時就三方和解了，沒必要再拿出來給不相干的人事後檢討。 2.對於孫和阿乃分手我表示遺憾，但「與我無關」 妳要不要接受一個不誠實、沒擔當的男人，是妳自己的選擇 一開始我跟孫一夜情的資訊，還是對方發出去給媒體的，我們的三方私密群組對話，沒這個開端怎麼會有這麼多的問題產生，現在雪球越滾越大，發現事情不太對了、風向不對了，就開始怪我請問是在 3.我當時是真的「想死」 但我從來沒「用自殺逼孫選擇我」 是他那天自己想挽回我，才衝來我家想安撫我，我也只在電話裡跟他說我很難過你為什麼要這樣對我。 到現場他才發現我在自殘 說他回去會跟阿乃談談。 結果最後就是第一點的結論。 「我房東並沒有來幫孫開門過」 我們住宅不會幫任何陌生人開門，為了房東的信譽我在此幫他澄清（因為他很在乎這句話） 4.關於什麼精神分裂、抽大麻⋯⋯各種荒謬的抹黑在我選擇沈靜不惹事的這段期間一直出現，我不知道為什麼要為了維護自己的名譽而要這樣毀謗一個人，墮胎的事我也有出來跟大家說明了，這是我跟他之前就處理好的事情，我的聲明也沒有怪過孫、更沒有罵孫，我只覺得這是一齣媒體放大解讀的鬧劇而已。 孫要哄騙阿乃要哄騙父母安心是他家的事，但請不要開始扯一堆沒有的東西。 5.還有被前男友告妨害秘密還在法院審理階段的事情我就不多做說明了，民事賠償都還在審理，卻有人自己出來講一個鉅額賠償金額。 不過我能跟大家解釋說，妨害秘密這個罪行是「公開他的秘密」這件事，也就是我公開他劈腿的這件事，公開了「劈腿的事實」但同事也是他的秘密，所以我這個心甘情願被判罰款兩萬元罰金，現已繳清。 至於妨害名譽法院當時也判定不起訴而且也有不起訴書了，關於前男友告我的事情就是這樣 6.之前說要退出網紅圈，現在又復出po文的心態？ 因為很多「關心我的朋友」和我的男友在這段時間都幫助我、讓我在風波時期能正常生活，我也嘗試自殺過，但他們在這段時間鼓勵我就醫服藥和陪伴我 我男友和朋友教導我不要怪罪任何人、但也不要因為這些事放棄原本自己喜歡的東西 雖然我當時真的因為各種批評和媒體的追殺感到非常疲憊，發了一篇希望可以退出的文章 我也知道發完這篇文儘管一小時後後悔刪除了，還是會被嘴到爆開 但儘管如此我還是希望能做自己想做的事情，也還是有很多人支持自己 這段時間讓人擔心了 真的很抱歉 我也只道歉關於這麼久沒出來報平安這件事 那至於其他已經溝通好的事情，我就不知道為什麼當時不生氣要等這時候才越想越不對勁。 希望這件事情真的落幕了 我都神隱1個月了 還能演這麼多番外篇 到底是誰在炒作 媒體也很無聊 拜託請不要再報這些有的沒的了 不過就是幾個渣男與他們的爛攤子而已。

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(中時電子報)

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