網紅米砂公開懷上孫安佐小孩最終卻墮胎一事後，牽扯出她、孫安佐與正宮阿乃之間的三方情史大亂鬥，引發軒然大波，而米砂喊出引退後神隱一個多月，期間都為就阿乃與孫安佐的發言做回應，如今「復出」，她坦言這段時間也遠離了網路，因此很多節外生枝的「進度」沒補上，隨即發表6點聲明，還原三人交往始末，大逆轉表示阿乃「她才是第三者」。

孫安佐。(中時資料照片)

米砂打破神隱重拾社群帳號，一現身就帶來6點聲明反擊，表示惡補完這段時間發生的事情，決定整理說出自己的看法，一開頭就嗆聲以她當時的角度來說，她未搶人男友，表示阿乃日前公開的對話截圖，是4月3日三人的對話，而當天的溝通是因為發現孫安佐劈腿，於是才三方討論，而當下她有過因不甘心而有挽回的動作，但最終仍是選擇了退出。

至於被說挑釁，米砂坦言當時的自己很衝動，但情有可原，「對當時的我來說她才是第三者，畢竟好端端的莫名空降一個我不知道的女友」，不過強調女生「都是」受害者，透露事發後一週，孫安佐跟她及阿乃道歉，米砂認定這樣已是講開了、講好的狀態，「為什麼這個談好的事情，又要被主動提起我感到很莫名其妙」，而她也不願在公布與孫安佐、阿乃之間的對話截圖，因為對她而言，當時已經三方和解，「沒必要再拿出來給不相干的人事後檢討」。

而至於阿乃跟孫安佐交往又分手，米砂嗆聲：「妳要不要接受一個不誠實、沒擔當的男人，是妳自己的選擇」，但強調自己跟孫安佐一夜情的資訊及三方私密群組對話截圖，是對方(阿乃)洩密給媒體的，如今鬧出大風波，「發現事情不太對了、風向不對了，就開始怪我」，覺得委屈；而對於自己說過想輕生，米砂認證真有此念頭，但澄清「我從來沒『用自殺逼孫選擇我』」，表示當天是孫安佐想挽回她而衝去她家安撫，發現她在自殘，承諾要回去跟阿乃談談，但最後的結論是她選擇退出，順道為房東澄清信譽，表示房東沒為孫安佐開門過，「我們住宅不會幫任何陌生人開門」。

至於在她神隱期間，那些關於精神分裂、抽大麻等荒謬的抹黑，米砂怒嗆：「我不知道為什麼要為了維護自己的名譽而要這樣毀謗一個人」，而自己出來說明墮胎一事，也表明是已處理好的事並且沒怪罪過孫安佐，嘆：「孫要哄騙阿乃要哄騙父母安心是他家的事，但請不要開始扯一堆沒有的東西」。

至於說要退出網紅圈如今又復出，米砂坦言當時發完文一小時就後悔，即使被嘴爆，「但儘管如此我還是希望能做自己想做的事情，也還是有很多人支持自己」，而這段時間「我也只道歉關於這麼久沒出來報平安這件事」，而如今米砂覺得此事應該落幕了，覺得沒必要在炒作，直言「不過就是幾個渣男與他們的爛攤子而已」。

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(中時電子報)