捲土重來的陳福海對於有心人士於選前透過媒體傳遞片面曲解的訊息，意圖影響選情感到痛心與不齒。（本報資料照片／李金生金門傳真）

金門地檢署在大選前清查兩岸地下匯兌，發現其中有高達新台幣4億元的可疑款項，已立案偵辦並將涉案經手人前金門縣政府機要秘書薛淑真依違反銀行法罪嫌收押。參選下屆立委的陳福海強調，全案已進入司法偵查期間，其個人不便表示過多意見，但對於有心人士在選前透過媒體傳遞片面曲解的訊息，意圖影響選情，感到痛心與不齒。

針對這起可能影響金門立委選情的地下通匯案件，金門地檢署表示，該案係由福建省調查處於今年11月19日主動報請檢方指揮偵辦，認被告薛淑真自2013年7月起至2015年9月間，有可疑外資匯入其持有之帳戶，涉嫌非銀行業不得從事匯兌之行為，該署即以違反〈銀行法〉將本案列偵案辦理，而非以違反相關選舉法令的選偵或選他案件辦理。

檢方指出，該署並於持法院核發之搜索票執行後，在今年11月29日偵訊被告薛淑真，以其有串證之虞向法院聲請羈押獲准。至於被告從事地下通匯之目的、金額及有無共犯等情，該署仍指揮福建省調查處就相關資料分析、偵查中。

檢方還強調，金門縣前縣長陳福海係於11月22日登記參選本屆立法委員，時間點在福建省調查處報請該署指揮偵辦之後，就此特別釐清。

陳福海也透過競選辦公室發出澄清聲明，強調有關前縣長陳福海機要秘書被收押一事與陳福海在縣府任職期間及卸任後，均完全無關。

陳福海競選辦表示，此事件為薛淑真在2013年至2014年於地區1家曾發生財務狀況的旅行社上班期間所發生的事情，全案疑似為旅行社兩岸業務往來財務糾紛，經金門地檢署調查多年迄今尚未結案。雖然全案進入司法偵查期間，陳福海本人不便表示過多意見，但對於有心人士於選前透過媒體傳遞片面曲解的訊息，意圖影響選情感到痛心與不齒。

陳福海競選辦說明，陳福海是於2014年12月25 日就任金門縣第6屆縣長，而此事是薛淑真於2015年進入縣府前，在旅行社受雇上班期間的業務行為，今日卻因為選舉被有心人士刻意炒作，且惡意連結不起訴的東北試釀案，讓陳福海深感痛心與悲憤，期盼所有媒體在報導前能事先查證。

陳福海競選辦強調，由於全案已進入司法程序近5年之久，陳福海也深信司法之公正，定能毋忘枉毋縱，若有心人士持續不當散佈片面虛假訊息並惡意連結，意圖影響選情，陳福海將逕行提起法律追訴。

(中時 )