流感季節來了！每次只要一爆發流行性感冒，你是不是也都百分之百中鏢？不少人因擔憂自己會染上感冒，聽聞感冒初期可以喝薑茶，有助驅趕感冒的功效，因此感覺到喉嚨有輕微的不舒服，就趕緊煮了薑茶照三餐保養喝，但沒想到，不喝還沒事，一喝喉嚨痛的症狀竟快速惡化，就連咳嗽、流鼻水等症狀都出現了。

中醫師林佩蓁說，薑茶的確有驅除感冒的功效，但僅適用於感冒還沒發生、快要發生的時候，如果已經有喉嚨發炎的症狀了，這時再喝薑茶，反而會火上加火，使感冒的不適症狀越來越嚴重。

要預防流感或感冒沒有別的方法，首要是避免被感染，並應提高自身的免疫力，林佩蓁解釋，只要免疫力高了，流感就不容易找上門，而提升免疫力的方法，也可以透過「食療」的方式，作為日常生活的保養。

以中醫觀點來看，流感也是一種感冒，而感冒與外來的風邪、寒邪入侵人體有關，簡單來說，就好比人吹冷風時，或在寒冷的氣溫下，身體為了要對抗環境，這時免疫力就會下降，於是容易造成呼吸道的感染，引起喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕等感冒症狀。

快發生感冒時，身體都會微微出現警訊，這時身體會變得比較怕冷，容易受寒，就要特別注意感冒可能快找上門了。推薦可以適量飲用「薑茶」，將生薑放入煮沸的水裡煮約10分鐘，或可加入紅茶，連續喝1～2天，可以抑制感冒的發生。

另外，當出現感冒症狀後，應要攝取維生素C較高的食物，比如適量喝楊桃汁、檸檬汁或甘蔗汁，而若有發燒症狀時，也可以適量的攝取鹽水，幫助體內消炎及電解質的平衡。然而，多數人沒有這樣的警覺，往往在喉嚨疼痛時才發現自己感冒了，這時就不建議再喝薑茶了，否則火上加油，會造成病情的快速惡化，可別再搞錯了。

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(中時電子報)