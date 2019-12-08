內新國小今年獲得全國「閱讀磐石獎」，全校師生發揮創意，將世界兒童名著融入運動會創意進場表演中。哇!小王子尋找著摯愛的玫瑰花、西遊記裡的豬八戒忙著燃燒卡路里、愛麗絲與紅心皇后夢遊「內新」……….怎麼書中的角色都活了起來？
內新國小幼兒園表演糖果屋與布萊梅樂隊；低年級表演綠野仙蹤、金銀島、白雪公主與小矮人、老鼠娶親、醜小鴨變天鵝、小木偶；中年級表演西遊記、桃太郎奇幻大冒險、森林泰山。
高年級則是表演阿里巴巴與四十大盜、愛麗絲夢遊「內新」、小王子的奇幻旅程。為了迎接明年「台灣燈會」盛大在臺中舉辦，內新特別在張燈結綵喜氣洋洋的老鼠娶親進場中，宣傳「台灣燈會」在臺中，分享那份期待與感動。
內新國小同時在社區共讀站規劃「主題書展」，展出創意進場表演的世界兒童名著，讓學生及社區民眾深入認識這些書籍。
學校也在校慶當天辦理「磐石點墨 鑼聲傳愛」捐款募書活動，讓孩子提供心目中的夢幻書單，希望透過熱心捐款，得以購買孩子們喜歡的書籍，讓內新校園充滿書香氣息。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。