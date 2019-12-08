內新國小團隊祝賀63周年校慶，喜迎2020台灣燈會在台中。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

三年級西遊記豬八戒減卡路里，為內新寶地國小慶生。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

二年級老鼠娶親~獲創意進場最有意義奨。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

榮獲108年度全國閱讀磐石學校獻獎-磐石點墨，鑼聲傳愛。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

內新國小今年獲得全國「閱讀磐石獎」，全校師生發揮創意，將世界兒童名著融入運動會創意進場表演中。哇!小王子尋找著摯愛的玫瑰花、西遊記裡的豬八戒忙著燃燒卡路里、愛麗絲與紅心皇后夢遊「內新」……….怎麼書中的角色都活了起來？

內新國小幼兒園表演糖果屋與布萊梅樂隊；低年級表演綠野仙蹤、金銀島、白雪公主與小矮人、老鼠娶親、醜小鴨變天鵝、小木偶；中年級表演西遊記、桃太郎奇幻大冒險、森林泰山。

高年級則是表演阿里巴巴與四十大盜、愛麗絲夢遊「內新」、小王子的奇幻旅程。為了迎接明年「台灣燈會」盛大在臺中舉辦，內新特別在張燈結綵喜氣洋洋的老鼠娶親進場中，宣傳「台灣燈會」在臺中，分享那份期待與感動。

內新國小同時在社區共讀站規劃「主題書展」，展出創意進場表演的世界兒童名著，讓學生及社區民眾深入認識這些書籍。

學校也在校慶當天辦理「磐石點墨 鑼聲傳愛」捐款募書活動，讓孩子提供心目中的夢幻書單，希望透過熱心捐款，得以購買孩子們喜歡的書籍，讓內新校園充滿書香氣息。

(中時 )