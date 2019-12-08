李佳芬華府固樁催票 胡志強到場力挺

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬，在華府向僑胞拉票，造勢餐會原本只能容納5百人，卻擠進了超過7百人。前台中市長胡志強，特地到場力挺，大讚李佳芬比任何總統候選人的太太優秀。

據《中天新聞》報導，在華府僑胞的造勢餐會上，現場一片旗海，平常只能容納500多人的餐廳，湧入700多人。當李佳芬和胡志強夫婦進場時，僑胞情緒達到高潮。

李佳芬對於僑胞熱情，感性表示，不管是檯面上的或是網路上的抹黑，都說她是全台灣最愛干政的夫人，但大家不知道的是，她其實是非常偷懶的。對於選戰，李佳芬直言，2020已變成一場最骯髒的選舉，她跟韓國瑜真的很像鴛鴦大盜，她都不知道她有這麼多的缺點。

而胡志強也為李佳芬抱不平，胡直言，我從來沒有見過一個總統候選人的太太，像李佳芬這麼辛苦和優秀！此時底下大批支持群眾紛紛大喊，沒有！胡志強接著表示，馬英九的太太會出來講嗎？朱立倫的太太會出來講嗎？韓國瑜的太太為韓出來拋頭露面，被抹的滿臉都是黑的，但李還是挺住了！僑胞也大喊沒錯！有的僑胞更大喊佳芬加油！

(中時電子報)