洪金寶不知說到什麼，情緒激動起來。(圖／翻攝自新浪娛樂)

洪金寶坐輪椅離開。(圖／翻攝自新浪娛樂)

有「最靈活的胖子」之稱的功夫巨星洪金寶，1995年和前港姐冠軍高麗虹二婚，24年來感情依舊幸福，近日，他被拍到和老婆外出，頭髮花白坐輪椅，不過精神還不錯，途中還情緒激動，用手指著前方大聲說話，小13歲辣妻趕緊安撫他。

洪金寶近日被拍到和妻子外出，坐在輪椅上的他，頭髮花白看起來蒼老，不過精神卻奕奕，中途不知聊到什麼，他突然情緒激動指著前方大聲說話，老婆看似有點委屈想解釋，而網友也發現，54歲的高麗虹仍保養得宜，留著短髮的她風韻猶存，令人驚豔。中澳混血的高麗虹，曾獲得香港小姐冠軍，擁有美麗容貌和魔鬼身材，還有深厚功夫和演技，不過婚後就退出娛樂圈。

其實，洪金寶和高麗虹結婚24年，感情依舊幸福，高麗虹婚後不僅成為洪金寶全能秘書，盡心盡力幫他打理演藝事業與生意，更避免被說後母偏心，堅決不生育兒女。而洪金寶愛妻出名，會替對方做愛心早餐，也常十指緊扣散步，他也透露婚姻能維持24年，全靠一個「忍」字，就是能忍耐對方的缺點。

(中時電子報)