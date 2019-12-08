韓國瑜總統、楊瓊瓔立委神岡聯合競選總部成立8日上午成立，歷任議長贈送吉祥物象徵贏得選戰。（陳淑娥攝）

韓國瑜總統、楊瓊瓔立委神岡聯合競選總部成立8日上午成立，盧秀燕大讚楊瓊瓔有忠有情有義。（陳淑娥攝）

韓國瑜總統、楊瓊瓔立委神岡聯合競選總部成立8日上午成立，包括歷任及現任5位台中市議長、3位前縣長一同出席為楊瓊瓔第一場造勢活動助陣；台中市長盧秀燕授戰旗，大批支持者熱情相挺，現場氣勢如虹；盧秀燕大讚楊瓊瓔有忠、有情、有義，20年來不曾離開國民黨，一定會認真為民服務。

神岡聯合競選總部成立來賓冠蓋雲集，支持者紛紛搖旗吶喊高呼楊瓊瓔當選，包括歷任5位議長顏清標、林敏霖、張清堂、林士昌、張清照；前台中縣長陳庚金、廖了以、黃仲生；七縣市區域治理縣長；神力女超人韓立委許淑華等站台，並送上大蒜、包子及粽子，象徵贏的明年選戰。

前議長林敏霖指出，沒立委沒地方找人，有就像沒有一樣，楊瓊瓔的服務是大家有目共睹，大家拿出比4年前更多的力量，將楊瓊瓔送進立法院，要還給她4年的公道，總統全力支持韓國瑜。

前縣長廖了以指出，楊瓊瓔4年前無法連任讓鄉親非常惋惜，如今她擁有市政工作經驗，絕對有豐富及充足經驗，呼籲每一位民眾扮演楊的分身全力拉票，讓跌倒的楊瓊瓔再度爬起來。

盧秀燕表示，楊瓊瓔為社口爭取高達10億元預算，但中央比地方預算更多，要市民把楊瓊瓔送入立法院，替地方討更多錢來建設。她強調，支持楊瓊瓔4個理由包括楊瓊瓔有忠、有情、有義，一定會為選民認真服務；看的到找的到，不會說選舉才來；了解在地需求，真正有討預算有建設，以及她敢跟中央對抗讓空氣變好，重罰中火近1億元，讓空氣變好。

盧秀燕話鋒一轉暗批洪慈庸說，現任的不敢為人民發聲，民進黨給她很多資源，一個沒有膽的人，給她選票作什麼；盧大聲疾呼每一個人為了健康，都要當助選員，全力支持一路走來20多年，始終如一不曾離開國民黨的楊瓊瓔。

楊瓊瓔表示，再怎樣問政無能，也不能自甘墮落，成為當權者的打手，為了選票離開提拔她的政黨，靠攏權貴；楊瓊瓔感謝盧秀燕不嫌棄她，邀她擔任副市長，雖然每天工作18個小時，但樂在其中，因為她心繫選民。

楊瓊瓔說，選民告訴她不要再戴口罩，痛批中央下公文竟還有10％生煤量，沒有健康什麼都不用說，她若進入立院決定跟選民勇敢抗汙，包括幼兒及老人福利，一定會跟韓國瑜全力配合，為鄉親爭取更多建設及福利。

(中時 )