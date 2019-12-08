新北市中和國中附設幼兒園與國二美術班攜手設計拼貼出嶄新的幼兒園大門，昨（7日）校慶活動特別邀請社區家長前來欣賞繽紛童趣的藝術創作。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和國中附設幼兒園與國二美術班攜手設計拼貼出嶄新的幼兒園大門，昨（7日）校慶活動特別邀請社區家長前來欣賞繽紛童趣的藝術創作。（新北市教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和國中附設幼兒園與國二美術班攜手設計拼貼出嶄新的幼兒園大門，昨（7日）校慶活動特別邀請社區家長前來欣賞繽紛童趣的藝術創作，用藝術饗宴一起祝賀學校64周年生日快樂。

中和國中校長呂治中說，今年附設幼兒園搬遷至操場旁舒適明亮的新空間，邀請國中部藝才班801班，進行幼兒園兩扇滑輪大門的彩繪設計，營造溫馨歡樂的氛圍。透過學生的主題草圖簡報，幼兒們評選出最適合的兩張作品一起進行實作。從接案、發想、討論到施工、完成作品，藝才班學長姐實踐創客精神，攜手幼兒園孩子們發揮創意為學習空間增添色彩。

美術班阿彭老師提到，設計須從丈量尺寸開始，按照比例繪製草稿，除了將原稿按照比例放大外，還要能夠拼貼成完整的大圖，需要同學彼此溝通合作學習，實實在在的將課堂上所學應用在生活中。另外，貼貼紙的過程大哥哥大姐姐更細心的帶著幼兒們一起合力完成，對國中生來說是一個難得的學習歷程。

藍天班幼兒小辰說：「貼紙應該要剪大一點，先撕好再貼比較容易。」幼生小立也說：「我覺得很開心，因為可以和大哥哥大姐姐一起把學校變漂亮。」小羚也補充說：「看到自己貼的作品，我每天都會開開心心的來上學。」幼兒小晴的媽媽也很肯定幼兒園落實美感教育生活化的珍貴經驗，內向的小晴還會主動和她分享自己貼了動物和綠色的葉子。

幼兒園主任馮欣榮表示，把教室延伸到戶外和藝才班共同創作是件很棒的事！透過兩扇門對話交流拉近彼此的距離。小小孩從最常說的「我不會」，經過大朋友的鼓勵到樂意嘗試、挑戰成功，過程中提升了耐心，更訓練了小肌肉及手眼協調能力。現在，上放學時在五彩繽紛的大門前，總會看見拉著家人滔滔介紹的小小創客，相信帶給孩

教育局表示，中和國中附幼的在地主題課程以幼兒為課程主角，串聯校內藝才班在地資源進行實際創客美感體驗及實作，引導幼兒探索學習，不僅充滿在地認同，更從課程中展現幼兒在六大領域的核心素養，也期待更多幼兒園能夠加入，帶給幼兒更多的學習經驗。

(中時 )