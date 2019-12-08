小小消防營活動吸引許多人參加。（陳淑娥攝）

小小消防營活動讓小朋友更認識消防知識。（陳淑娥攝）

最近海線火燒山頻仍，消防局救災裝備耗損甚多，台中市政府消防局第四救災救護大隊梧棲分隊，8日獲梧棲港獅子會及長青獅子會捐贈救災裝備，共計消防衣風乾設備1台、消防水帶20條及住宅用火災警報器280只，讓第一線消防救災人員有最好裝備，順利完成各項勤務。

梧棲港獅子會會長陳永祥表示，提升市民生命財產安全，一直是梧棲港獅子會服務理念，在因緣際會下，得知梧棲近期火警甚多，水帶耗損甚鉅，且消防弟兄於救災結束後，消防衣常來不及風乾，就得再次出勤，因此捐贈消防衣風乾設備及消防水帶弟兄使用。

第四救災救護大隊副大隊長朱錦源指出，此次受贈消防衣風乾設備係運用熱交換原理將熱風導入管內烘乾消防衣，一次可烘乾4套消防衣，且設有自動關閉裝置，也能自行調整烘乾時間，讓出勤返隊弟兄減少等待烘乾時間，增加救災人員舒適度。

消防水帶常因火場溫度高、環境惡劣，造成劣化毀損，當火警出勤次數增加時，損耗速度亦隨之增加，兩獅子會捐贈消防水帶，以提升災害搶救能量；另外，住宅用火災警報器則是居家安全防火不可或缺的物品，能於火災發生的第一時間發出警報，有效提升居家防火安全。

第四救災救護大隊表示，此次藉由小小消防營活動，一同邀請梧棲港獅子會及長青獅子會舉辦捐贈儀式，200多位梧棲區孩童共襄盛舉，透過寓教於樂，了解消防勤務與防災知識；非常感謝梧棲港獅子會、長青獅子會長期熱心公益及回饋鄉里義舉，為梧棲市民安全提供最全面支持。

今日消防救災裝備捐贈儀式，分別由第四救災救護大隊副大隊長朱錦源代表收下，由梧棲港獅子會會長陳永祥及長青獅子會會長洪淑鈴代表受頒感謝狀。

(中時 )