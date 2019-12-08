路跑也能不一樣！除飆汗水，也能嚐美味、賞美景！「第三屆佛蒙特咖哩路跑」今（8日）在宜蘭行健有機夢想村登場，現場有超過千名跑者宜蘭安農溪與三星鄉落羽松秘境邊跑邊收集食材，下田當農夫拔胡蘿蔔，收集馬鈴薯、洋蔥跟豬肉等食材，跑完還要當大廚煮咖哩後才能吃飯，更有參加cosplay變裝比賽。遠從日本來台的跑者也來出賽，宜蘭縣縣長林姿妙也來「摻一腳」，

變裝比賽參賽者鯊魚家族表演超夯神曲〈Baby_Shark〉，超吸睛。（主辦單位提供）

佛蒙特咖哩路跑執行委員會會長小林大輔表示，今年會選宜蘭行健有機夢想村，是因為有相似的地理環境與豐富農產品，今年更特地提供機票抽獎，邀請台灣跑友至咖哩路跑起源地北海道北見市交流，希望把路跑的精神發揚光大。

全家同心協力跑完後，歡樂吃美味的創意咖哩飯。（主辦單位提供）

不計時的佛蒙特咖哩路跑，今年首度將報名名額擴增至200組，加上在地長官共襄盛舉，共計上千人參與，讓更多人感受路跑的樂趣。「社青組」分為5公里負責咖哩塊、4公里負責洋蔥與馬鈴薯、3公里負責豬肉、2公里下田採紅蘿蔔。

「親子組」則全家同心協力取得咖哩塊、洋蔥、馬鈴薯、豬肉及採紅蘿蔔，各組到達終點後，可以開始煮咖哩，現場更有千人同時同地一起煮咖哩的紀錄，令所有跑者印象深刻，讓大家在臺灣最美的落羽松秘境大啖各家幸福創意咖哩飯，享受用汗水勞力取得的大餐。

這次也延續路跑傳統，舉辦變裝比賽與大胃王比賽，不少民眾巧扮超吸睛的卡通人物，大胃王比賽更在10分鐘內比誰咖哩飯先吃光！有吃、有喝、有運動，還能欣賞宜蘭在地好風光。

(中時電子報)