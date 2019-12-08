大陸台企聯和陸籍航空協調，推出返台投票和過年的優惠套票，許多台商台幹原本很高興可以撿便宜，但結果發現，根本買不到這些優惠票，這些優惠「看得到卻吃不到」。航空界人士表示，一班飛機300個座位，可能只有10多張極優惠票價，位子一放出來就立刻秒殺，買不到很正常。

航空界人士表示，原本優惠票價的前提是選舉綁過年，買兩趟來回才有超優惠票價，但提供的座位數有限，可能只有5至10％，並不是整架飛機300個座位都賣得這麼便宜，「這樣的話，航空公司飛一趟可能都不敷油料和起降成本，豈不是要虧死了？」

「事實上，今年台商持續關心總統大選民調，導致返台投票意願低落，投票班機的銷售情況並不理想，還有很多空位，接下來幾週，選舉機票的價格還有可能再加碼折扣促銷。」航空界人士表示，「但是單買過年機票就不可能打折，根據市場供需法則，航空公司也是在商言商，過年返台的人數最多，航空公司一年就賺這一波，一定是按照原價出售。」

航空界人士表示，況且因為眾所週知的原因，導致今年大陸從8月1日開始暫停陸客自由行，許多經營兩岸航線的航空公司撐得很辛苦，如果是陸籍航空背後有大陸政府補貼，或許可以降價優惠，國籍航空如華航長榮有自負盈虧的壓力，更不可能有春節優惠票價。

以台商最密集的上海長三角地區為例，有台幹表示，買不到返台優惠機票，為了省錢，只好買經香港轉機的機票返台過年。這位台幹說，國籍的長榮、華航不知道為何，今年到現在都還沒有公布過年加班機。

(中時 )