北韓7日在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射基地進行「足以改變北韓戰略地位的重大試驗」。南韓媒體認為，這項試驗頗有可能是與洲際彈道飛彈（ICBM）用引擎相關的測試。

南韓聯合新聞通訊社指出，西海衛星發射基地（Sohae Satellite Launching Station）是北韓研發洲際彈道飛彈的最要據點，在平壤與華盛頓非核化談判面臨「年底時限」陷入僵局之際，北韓這次「重大試驗」似乎是在加強對美國的施壓力度，以促使美國轉變態度。

北韓中央通信社引述國防科學院發言人的話報導：「7日，在西海衛星發射基地進行一場非常重要的試射。」

這名發言人說：「國防科學院已將這項具有重大意義試驗的成功結果向朝鮮勞動黨中央委員會報告，這項試驗結果將對改變朝鮮（北韓）的戰略地位產生重要影響。」

北韓報導並未明確提及進行何種測試，向朝鮮勞動黨中央委員會報告，意味著向北韓國務委員會委員長金正恩報告。

2018年9月南北韓平壤峰會時，金正恩曾向南韓總統文在寅承諾，作為非核化措施的一環將永久封閉東倉里的核相關設施。

北韓東倉里的西海衛星發射基地一直被用來發射火箭進入太空及測試飛彈引擎，因此，北韓此次「重大試驗」頗有可能是與洲際彈道飛彈（ICBM）用引擎相關的測試。

報導稱，北韓2017年3月18日曾在金正恩現場視察下，在西海衛星發射基地進行過ICBM用新型高出力火箭引擎的地上噴射測試。

有分析認為，最近北韓將火箭引擎用灌注耗時的液化燃料轉換為可迅速發射的固體燃料，這次測試或許是對使用固體燃料的引擎進行動力測試。

(中央社)