空軍作戰指揮部網頁，指揮官照片已換成劉任遠。截圖空軍司令部網站。

國軍第一線重要軍職，空軍作戰指揮部指揮官已於12月1日調動，由空軍司令部參謀長劉任遠中將接任，原任指揮官鄭榮豐中將則與劉任遠互調，擔任參謀長，這項交互蹲跳人事，不尋常處在於鄭榮豐曾擔任過空軍參謀長職務，這次是回鍋，如此人事調整相當罕見。

空軍作戰指揮官卸任，以往多擔任空軍副司令一職，從未回任參謀長案例，據了解，鄭榮豐任指揮官已1年半，而空軍副司令又沒有職缺，才會出現這樣調動。歷任空軍司令，幾乎都要有作戰指揮部歷練，劉任遠如此調升，已是下任空軍司令的熱門人選。劉任遠擔任過前國防部長馮世寬的政務辦公室主任。

空軍官方網站介紹空軍作戰指揮部的網頁，已掛上新任指揮官劉任遠照片，並介紹劉任遠為空軍官校74年班，國防大學空院87年班，南華大學管理科學碩士100年班畢業；歷任國防部部長辦公室主任，國防部政務辦公室主任及空軍司令部參謀長等職。

(中時 )