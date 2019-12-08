大陸泳將孫楊的拒檢風暴幾乎演變成世紀大審，11月那次是國際體育仲裁庭20年來的首次公開聽證會。孫楊坦承他的保全在藥檢後破壞了血液樣本，情勢對孫很不利，但也不是沒機會脫身。退役加拿大女將卓丹(Nikki Dryden)甚至認為孫楊有很高的機率可以沒事。

澳洲媒體引述卓丹的看法，她除了是游泳選手也是律師，她指出如果藥檢流程有瑕疵，那麼在藥檢之後的相關行為，包括砸壞樣本，也都無關緊要了。換言之，孫楊主打的是程序正義。他在男性檢測官的監視下給出尿液樣本，接著他發現該名男子不具檢測官資格，然後幫他抽血的護士也沒有合格證件，因此拒絕交出樣本。

國際體育仲裁庭被視為「體壇最高法院」，如果孫楊敗訴將面臨最多8年的禁賽處分，相當於提前結束職業生涯。澳洲媒體非常重視這次審判，澳洲泳將霍頓(Mack Horton)還巴望著遞補孫楊的世錦賽金牌。

判決明年才會出爐，無論勝敗，孫楊的案件都會成為重要判例，國際泳總也因當初放行孫楊而被捲入案件。卓丹表示：「我最討厭的人就是孫楊，但他若勝訴是對整個體壇都有益處的。他們(反禁藥組織)如此嚴格要求運動員，那麼檢測官也該用相同的標準規範自己。」

(中時電子報)