華夏科技大學應用化妝品系教師石美芳榮獲教育第15屆「技職之光」教師組殊榮。（華夏科技大學提供／葉書宏新北傳真）

華夏科技大學應用化妝品系教師石美芳榮獲教育第15屆「技職之光」教師組殊榮，石美芳出生於澎湖小漁村井垵，看著家中小小的幾張剪髮椅開始，後來孤身赴台求學，從員林家商第一次挑戰技能競賽美髮國手，再從台南家專深造流行應用設計研究所，如今成為教師後陪伴無數選手出國競賽爭取佳績。

華夏科技大學表示，美容美髮千變萬化的美感世界，一直是石美芳的最愛，透過雙手不斷反覆對設計型態的研究與視覺感創新，是課餘時間最大的樂趣，這股力量也帶動指導學生參與美容美髮競賽的熱情，從台灣走向國際，每年都有許多高職美容美髮選手來就讀華夏科技大學化妝品應用系尋求老師指導。

華夏科技大學是少數願意大力補助師生朝向國際競賽發展的優質學校，因此造就了第8屆賴柔君與第10屆郭奕瑄榮獲「技職之光」學生競賽組，為台灣培養出優秀的美容美髮人才。

石美芳帶領學生征戰世界各大美容美髮賽事，從日本到香港、法國、韓國。一次次的陪伴學生站在最高舞台上揮舞國旗，榮耀的背後是不服輸再次挑戰自我的氣魄，雖然也經歷多次教務過於忙碌以致競賽成績不理想，順利在2019 韓國首爾IHO美容奧林匹克大賽再次獲得三項金牌。

華夏科技大學表示，石美芳用熱情展現身為老師應有的態度，讓最尖端的創新研究成果不只印刷在紙面上，更在於創意、設計、美感整合技術呈現在生活中每一天的麵包、衣服、菜餚、髮型、彩妝之上。創造出台灣引以為傲多采多姿百花齊放的多元價值。

(中時 )