賴清德為民進黨立委候選人高嘉瑜輔選(蔡英文競選連任辦公室提供)

民進黨副總統參選人賴清德今天強調，這場選舉最重要的意義就是守護台灣。他拜託大家，台北市現有八席立委，其中七席呈現五五波，並批評國民黨提名不分區，有到對岸聽訓的退將，要大家比較民進黨不分區立委，「這才是負責任的政黨」，請大家政黨票支持民進黨。

賴清德今天上午先到立委候選人許淑華總部參加成立祈福儀式，隨後出席立委候選人高嘉瑜總部成立大會，在結束高嘉瑜總部行程後，隨即又趕回信義區，參加許淑華競選總部成立大會，現場超過800位民眾大聲加油，包括民進黨主席卓榮泰等多位地方黨公職、競選幹部及後援會長們也到場力挺。

賴清德出席高嘉瑜競選總部成立大會致詞時強調，這場選舉最重要的意義，就是守護台灣。他拜託大家，台北市有七席呈現五五波，只要鄉親們踴躍投票，相信就有機會過關。

他說，中國這幾年來無所不用其極，處處打壓台灣，封鎖台灣的國際生存空間，挖走台灣一個個邦交國，連美國也看不下去，派出國務院副助卿來台灣參加第一屆「太平洋對話」，並重申代表美國總統川普和國務卿蓬佩奧的立場，反對任何一個國家打壓台灣。

賴清表示，香港情勢引起國際關切，每場遊行都是百萬人走上街頭，警察衝入大學要抓學生，而學生也毫不畏懼，香港人民還在區議員選舉中用選票支持泛民主派的候選人，讓泛民主派取得86％的席次，香港人的勇氣讓全世界都稱讚，現在包括歐、美各國都在關注台灣的選舉，在多年受到中國打壓之下，人民將如何展現意志？是會像香港人民一樣勇敢，還是要走向投降之路？

他批評國民黨提名的不分區，有月領十幾萬退休金的退將，理應和大家站在一起，共同守護台灣，卻到對岸聽習近平訓話，還被國民黨放入不分區安全名單中；當全世界包括美國都在關心香港局勢、支持香港人爭取自由民主，川普總統已簽署《香港人權與民主法案》，但國民黨不分區名單中，卻有批評香港學生是暴民的。

賴清德也特別介紹與會的民進黨不分區立委提名人范雲，請大家做個比較。強調民進黨才是負責任的政黨，是真正守護台灣，值得大家支持的政黨。

蔡英文總統的政見，包括要把台灣打造成高科技產業製造中心、發展太空產業，也將繼續推動長照2.0，育兒津貼倍增至5千元，然而行政院的政策，包括法律、預算，必須送到立法院三讀，政見也才能落實，因此國會過半很重要。他懇請大家不分區支持民進黨，讓民進黨在立法院過半。

賴清德參加許淑華競選總部成立大會進場時也一一和民眾擊掌、握手，營造勝選氣勢，隨後發表演講，會後並贈予許淑華「刺客寶劍」，希望許淑華進入立法院之後斬斷「紅流」，守護台灣民主。

賴清德提到，面對中國步步進逼、打壓台灣國際空間，美國決定出售66架F-16 V新式戰鬥機給台灣，國民黨提名的候選人卻站在對立面不支持，太陽花學運爭取民主、維護台灣主權，國民黨立委也不支持學生。

賴清德認為，松山、信義選區的選民過去或許比較傾向支持藍營，但中國共產黨已來到台灣的門口，「這場選舉並不是藍綠對抗，而是守護台灣民主的聖戰，大家要全力支持守護台灣的立委候選人」。

賴清德也感謝黨主席卓榮泰在黨最艱難時擔負起責任，「民進黨現在非常團結」，同時也感謝鄉親的支持，讓民進黨選情看漲，民進黨在全代會通過決議文，提名更多年輕世代，回應鄉親的支持，繼續承擔責任，「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」。台灣未來要繼續發展，要給年輕人一個機會，「台灣面臨關鍵時刻，我們要學習香港勇敢的精神，支持年輕人」。

(中時 )