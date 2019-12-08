嫌砲火不夠要換掉葉元之？李佳芬親自回應。(葉元之·原汁原味/youtube)

高巿府新聞局長王淺秋請辭，接任國民黨總統參選人韓國瑜競選團隊的總發言人。外傳因發言人體系的葉元之和何庭歡2人對抗綠營炮火明顯不足，韓國瑜夫人李佳芬早就希望王淺秋可以加入韓陣營，加強火力對抗綠營。對此，葉元之和李佳芬在直播中談及此事，李佳芬則無奈表示，完全沒有這回事。

據《鏡週刊》報導，李佳芬對韓國瑜陣營的炮火不夠猛烈很有意見，希望能夠強化發言系統的回應火力。傳出韓陣營早就希望王淺秋能夠加入團隊，擔任砲手工作，且王也和李佳芬私交良好，但礙於高雄市府預算期還未結束，也突然加入被冠上落跑罵名，才延至現在才加入。

對此，葉元之在直播中邀請李佳芬，並針對此事澄清。葉元之問及，李佳芬是否認為他跟何庭歡戰力弱，要找王淺秋來取代？葉元之開玩笑表示，他看到新聞難過，因為他是玻璃心，所以很受傷。

李佳芬說她完全沒有想過這件事。她提及，所有僑胞看到何庭歡都很開心，到日本、柬埔寨跟泰國時，也有很多人喜歡葉元之。她說大家對庭歡、元之都很喜歡，李說她覺得僑胞看到幕僚群都很開心，也紛紛表示一定要多帶年輕的中生代、新生代出來，讓國民黨戰力越來越強。

葉元之則再度問及真的沒有這件事嗎？李佳芬再度重申沒有。李佳芬認為，選戰重要是互相搭配，她認為何庭歡跟葉元之兩人都有特色，何庭歡開直播流量很大，葉元之講笑話流量就很大。

李佳芬強調，僑胞跟台商對台灣很關心，大家要對國家要有信心。她不喜歡大家一直攻擊，大家要比好不要比差。她提到，到了東南亞七個國家以及美國，各國政府都在積極為百姓生活提升水準，也在為自己人民尋找前途，她認為，這就是台灣目前最重要的事。

(中時電子報)