星宇航空申請案已進入第五階段審查！交通部今日證實，上周五已收到民航局提報星宇航空完成籌備申請案，近期將核准營運。

交通部政務次長王國材表示，星宇航空上周完成第四階段驗證，民航局上周五已報交通部，後續待航政司審核簽報部長核可，民航局就會批發完成籌設發星宇民航運輸業營運許可證（AOC）。

因航空公司屬於特許行業，故新成立的航空公司，依民航法規定，除資本額外，在正式開航營運前，須通過五個階段的適航驗證作業。流程依序為第一階段為申請前階段，第二階段為正式申請階段，第三階段為文件符合階段，第四階段為驗證及檢查階段，第五階段則是給證階段，待取得許可證後才能營運。

2016年11月，董事長張國煒宣布籌設星宇航空，今年10月首架飛機A321neo引進，目前已進入五階段審查，交通部核准後，民航局就可發放民用航空運輸業許可證（AOC），星宇航空才能營運。

(中時 )