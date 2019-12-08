凡65歲以上新北市民，8日起可免費接種肺炎鏈球菌疫苗。（許哲瑗攝）

肺炎去年名列國人死因第3，造成1萬3000人死亡，其中65歲以上長者佔9成，新北市府今年自編預算，凡65歲以上新北市民，8日起可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，市長侯友宜今上午前往樹林衛生所視察民眾接種狀況，提醒民眾記得「左流右肺」，左手流感疫苗、右手肺炎鏈球菌疫苗，獲得雙重保障。

新北市衛生局表示，肺炎鏈球菌可引起中耳炎、嚴重肺炎、腦膜炎、敗血症，若病情惡化甚至造成死亡，主因為流感病毒會破壞上呼吸道黏膜細胞，導致原本在鼻腔或咽喉內的肺炎鏈球菌有機會入侵，根據流感疫情資料，新北市338例流感併發重症中，有165例患者是65歲以上，且將近9成未施打流感疫苗。

新北市衛生局指出，現行中央僅提供5歲以下幼童，以及75歲以上長者免費接種，新北市今年加碼，8日起凡設籍新北，年滿65歲市民皆可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，建議可同時接種流感疫苗，全市目前共660家流感疫苗合約院所，其中240家同時提供長者肺炎鏈球菌疫苗接種服務，可上衛生局官網查詢。

衛生局長陳潤秋表示，今年流感疫苗因世界衛生組織選株延遲，以致我國採分批接種。65歲以上民眾及滿6個月學齡前幼兒，安排在今日全國同日開打由於開打當天適逢週日，衛生局特別協調轄內合約院所及29區衛生所當日開診提供接種服務，流感疫苗有300家；而同步提供流感疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗則有113家，相關訊息可至「新北市流感疫苗合約醫療院所動態查詢系統」及衛生局網站：主題專區/疾病防疫/預防接種專區/接種地點查詢，或電詢衛生局（02）2258-8923、衛生所洽詢。

衛生局長陳潤秋指出，新北市除了加碼肺炎鏈球菌疫苗以外，流感疫苗也自編預算擴大免費族群將於109年1月1日開打。分別是設籍中低收入戶、低收入戶、身心障礙者、產後護理之家非醫事人員、登記且實際從事的居家型托育保姆、客運司機以及國中小、高中職、五專教職員工可享有公費流感疫苗的福利。

(中時 )