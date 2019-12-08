在〈椒宴〉麻辣火鍋點選日本A5和牛當涮料，服務人員會先在桌邊將牛肉炙燒出香氣後，再讓客人涮鍋。（圖／姚舜）

〈椒宴〉麻辣火鍋的肉品選擇多樣，圖為肉質較緊實的紐約克。（圖／姚舜）

去骨牛小排 （Short Rib）的油脂豐厚、口感柔嫩，是「不敗」的火鍋涮料。（圖／姚舜）

在〈椒宴〉麻辣火鍋點用A5日本和牛為涮料，有板腱和前腿兩個部位可選，食客可以吃出不同口感。（圖／姚舜）

牛肉麵有「半筋半肉」，〈椒宴〉麻辣火鍋的涮料則有「帶筋帶肉」的牛肉。（圖／姚舜）

除了不同部位與等級的牛豬肉，在〈椒宴〉麻辣火鍋也可以點「牛筋」或「大腸」當涮料。（圖／姚舜）

滷熟了的牛筋彈Q透亮，在麻辣鍋內涮過吸附了湯汁入口更有味道。（圖／姚舜）

水蓮清脆、櫛瓜甜脆、老油條酥脆，〈椒宴〉麻辣火鍋的涮料選擇不少。（圖／

〈椒宴〉麻辣火鍋供應的河粉來自彰化，具有久煮不爛、口感彈Q的特色。（圖／姚舜）

〈椒宴〉麻辣火鍋涮料選單上亦提供有丸餃選項，圖為「牛肉丸」和「芋頭貢丸」。（圖／姚舜）

〈椒宴〉麻辣火鍋的湯頭標榜走「和平安全路線」，沒那麼辣、也不怎麼麻，喝了「第二天不會有麻煩」。（圖／姚舜）

〈椒宴〉麻辣火鍋也有鴛鴦鍋可以選擇，「白鍋」的湯頭是用大骨與昆布熬製

〈椒宴〉麻辣火鍋的「大腸」等內臟類的食材涮料，都是以「白滷」先滷煮過再呈盤讓客人涮鍋。（圖／姚舜）

〈椒宴〉麻辣火鍋的裝潢簡約現代，天花板上設有捲簾，可將桌與桌區隔開來，變成一「軟包廂」。（圖／姚舜）

將油花豐富的A5級日本和牛「先炙燒後再供客人涮食」，這是台北長春路上新開的麻辣火鍋店〈椒宴〉的「獨特性銷售主張」。除了這個「哏」，〈椒宴〉的其它特色還包括了：麻辣湯頭的底料全是用辛香料加了不同辣椒煉製，如果湯內不放鴨血，就是一「素紅鍋」。另外，他們家的紅鍋湯頭走的是「安全溫和路線」，除了湯頭可喝，最重要的是，喝下去「第二天不會有困難」、不會「賴在馬桶上」。所以雖然餐廳這幾天還在試營運，以口耳相傳吸引不少「紅鍋控」聞香前往。

位在台北市長春路與建國北路口的〈椒宴〉，負責人張懷文家人本就從事餐飲業，他自己也曾在知名麻辣火鍋店當了6年店長。鑑於國人就是愛吃火鍋，外食餐飲市場更是「唯鍋不敗」，於是創業念頭一起，第一個想作的就是麻辣火鍋。在家人親友出資支持下，他頂下了店面開〈椒宴〉麻辣火鍋。

椒，指的是辣椒和花椒。宴，就是聚宴、饗宴。張懷文希望，大家來到餐廳可以吃得開開心心、滿意而歸。

〈椒宴〉占地約90坪，有17張桌、3間包廂，每個餐期可同時接待約92位客人。裝潢設計不走「大紅燈籠高高掛」那一套，簡約現代、清爽俐落。值得一提的是，設計師在天花板上設了很多捲簾，捲簾放下後可以將每桌區隔開來，等於是「軟隔間」，各桌客人可以有較佳的私密性，雖然沒有難度，卻是一個服務巧思。

「希望吃和牛的人可以聞到『和牛香』呀！」，張懷文說，日本和牛開放進口後，各式餐廳都可以吃到日本和牛，只要稍具檔次的火鍋店也都備有日本和牛供客人點選涮食。〈椒宴〉出日本和牛時先在客人桌邊用噴燈炙後一下，再上桌供客人涮食，不只可創造「儀式感」，增加客人啖鍋食趣，最重要的是透過炙燒「引」出和牛的香氣，讓客人更完整體驗日本和牛的特色。

〈椒宴〉的紅鍋湯頭底料是用花椒、青花椒、 朝天椒、雞心椒、蜀椒和胡椒，以及甘草、山奈、草果、丁香、豆豉等數十種辛香料煉製。底料每天現做、再熬湯頭。沒用牛豬雞骨去熬湯，所以也就沒有那麼油，「比較不會塞血管」。另外，因為沒有用牛骨、牛油熬湯，不吃牛的朋友可以點豬肉或其它涮料，享受麻辣鍋。

〈椒宴〉的麻辣鍋湯頭其實不那麼辣、也不怎麼麻，或許會讓嗜辣老饕覺得「不過癮」。對此，張懷文表示，不吃辣與不耐辣的人比嗜辣的人多，且吃火鍋多會呼朋引伴，如果當中有人不能吃太辣，商機可能就此打折扣，所以〈椒宴〉選擇走安全平和的「中庸」路線，讓每種人都嘗得來。如果客人喜歡很辣，則餐廳準備了另外煉製的紅油，客人可以視個人需要加在鍋裡。

食材涮料多樣是〈椒宴〉的另一特色，有些麻辣火鍋店堅持不賣丸餃，但〈椒宴〉仍提供給客人涮鍋。這裡的大腸等內臟類涮料，都先經「白滷」滷過，牛筋的口感也很彈Q。來自彰化的河粉，久煮不爛、口感彈Q，也是特別挑選的食材。

此外，〈椒宴〉也準備了一些時蔬讓客人啖鍋時可以涮食，其中櫛瓜和水蓮很值得推薦。這裡的鴨血因先用麻辣湯煮了6小時，所以很入味。張懷文表示，為了顧食安並負責，〈椒宴〉店內所用的食材涮料都會要求供應商出具檢驗合格證明，且會視客人反應，遇多數客人反應不好的食材就下架，希望給客人最好的體驗。

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