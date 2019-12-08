時序入冬，溫補三寶：羊肉爐、薑母鴨、麻油雞又成為餐桌上的熱門進補湯品。然而醫生提醒並非所有人都適合，像體質燥熱、患有慢性疾病如腎臟病的人就要特別注意。想要正確喝湯補身，不妨在家自製適合自己的養生湯品。

中醫師陳峙嘉，自小就喝媽媽煮的各式湯品長大，因此學會自己料理。加上兼具藥師背景，讓他調配出的湯方溫和不傷身，更有預防疾病的保健效果。針對喝湯進補，他提供3祕訣：

1.平衡食材、藥材的屬性

平常愛喝湯的陳峙嘉擅於搭配食材與少許中藥材，平衡兩者屬性。煮湯前，可以先了解使用食材、藥材的屬性，一道湯裡可相互中和，避免補過頭。

以他而言，冬天會用「十全菜頭湯」溫補腎氣，相較於一般用十全藥材搭配羊肉、排骨燉煮，較為躁熱，他則改用白蘿蔔、紅蘿蔔、玉米、雞腳取代肉品。

「白蘿蔔偏涼性，反而可以平衡溫補的躁熱，」透過兩者搭配，就能減少口乾舌燥、嘴破冒痘的狀況，讓湯品更溫和。

陳峙嘉表示，食物因生長環境、本身特性不同，可分為溫、熱、寒、涼四種偏性；藥材則是將特定植物炮製後，凸顯藥性，效果較食物大，也更容易改變體質，因此使用上要特別注意，建議先諮詢中醫師。

2.喝對時間點

湯品的功效不同，也要注意喝的時間點。陳峙嘉指出，若是有用補氣的藥材如黃耆、人參、紅棗、當歸，喝完容易提振精神，因此建議早上或中午喝。晚上飲用，若與睡覺時間太近，可能會影響睡眠。

相反地，若是用安神功效的藥材，如：酸棗仁、百合、蓮子等，則建議在晚上喝。若是白天飲用，則不要喝完後開車，或是從事精密、有危險性的工作，避免精神不濟。

3.依據體質判斷

選用適合自己體質的湯品，更能達到保健功效。

由於體質會隨著生活習慣、四季而有變化，正確的體質需給中醫師診斷。陳峙嘉說，若是沒有疾病，一般人平常可以簡單觀察自己的體質，熬煮適合的湯品補身。

例如偏燥熱體質容易嘴破、口乾舌燥、便秘，可用冬瓜、豆鼔、鮮蚵搭配薑絲，可同時清除體內燥熱，生薑味辛、性溫，能緩和冬瓜涼性，讓湯品較溫和。

當歸味甘辛、性溫，可補血活血，促進循環。（圖片來源：Pixabay）

偏虛寒體質則易手腳冰冷、女性生理期則容易經痛，此族群則可用老薑、麻油煮雞湯，或是用當歸配羊肉燉煮。當歸味甘辛、性溫，可補血活血，促進循環。

比起外食，在家煮更能設計適合自己飲用的湯品。平日忙於看診、上節目，陳峙嘉多用下班後、假日的零碎時間煮湯。他建議，平常可先買好食材放冰箱，只要一只電鍋，把材料備齊，與水一起放入電鍋蒸煮，熟透後再加入少許鹽調味，30分鐘就能完工，簡單又營養。

陳峙嘉也提醒，無論是哪種湯品，皆屬保養身體用，且要避免過量，「再好的東西，吃太多也會吃出問題」。同種類的湯品，一周飲用1～2碗即可，均衡攝取不同食物才能維持體質平衡。若身體已有不適，或是有疾病，切勿自行用藥膳補身，還是要諮詢專業醫師。

│中醫師冬令私房湯譜│

十全菜頭湯（2人份）

材料：雞腳2 隻、白蘿蔔200 公克、紅蘿蔔50 公克、玉米2 條、黃豆芽50 公克、老薑20 公克、麻油100cc、十全藥材1 帖。

步驟：

1 十全藥材放入中藥包；薑切片；白蘿蔔、紅蘿蔔切塊；玉米切段，備用。

2 鍋中倒入麻油，油熱後放入薑爆出味道。

3 在鍋中加水，將1 的所有材料及黃豆芽、雞腳放入鍋中。

4 大火煮滾後，關小火繼續煮至食材變軟熟透為止。

5 加入鹽巴調味，即可食用。

喝法：一週喝二至三次，白天喝。

注意事項：常口乾舌燥、嘴破、火氣大的人少喝。

(中時電子報)