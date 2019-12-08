癌症無所不在！不時會聴到周邊親友有人罹癌，甚至整個家族有多人被「強迫中獎」的壞消息。除了遺傳基因問題，是不是有些體質特別容易罹癌呢？對此，中醫師表示，從理論與臨床經驗來看，體質較寒的人罹癌機率的確比較高，有8種人尤其要高度警戒。

樓中亮中醫診所健康網指出，大腸癌、胃癌的發生與飲食習慣有很大的相關性，那什麼體質的人，容易得癌症呢？根據中醫的理論與實際臨床經驗來看，體質較寒的人，發生癌症的機率比較高，尤其是肺、大腸、子宮、卵巢、男性生殖系統相關的癌症。

樓中亮中醫診所提到，要了解自己癌症體質指數有多高，其實可從8種症狀來檢測。

‧比較怕冷、容易手腳冰冷

‧容易感冒

‧常感覺疲勞或頭暈

‧小便色淺、尿量多

‧排便較稀

‧吃生冷的東西容易腹瀉

‧食欲不好、吃一點東西就很飽

‧身體容易水腫

若檢測符合3項，就要多加留意了。因為這代表你是體質偏寒的人，免疫力相對比較低，對於外部的寒邪之氣較無抵抗力，且由於代謝較為緩慢，容易成氣滯、血淤，如此惡性循環之下變成痰瘀物質，長期下來自然容易導致腫瘤發生。

(中時電子報)