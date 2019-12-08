總統蔡英文、立委楊曜澎湖聯合競選總部成立，澎湖綠營2000多名支持群眾力挺。（陳可文攝）

澎湖難得放晴，總統蔡英文、立委楊曜澎湖聯合競選總部8日成立，蔡英文總統現身快閃30分鐘旋即離去，力挺楊曜是最認真的立委，也懇請澎湖鄉親再相挺4年。

蔡英文表示，中央最關懷幼兒及老人福利，明年起0至6歲幼兒津貼將從2500元提高為5000元、現有預算600億元將提高為1000億元；老人長照預算也將提高為600億元，人數及品質都將增加。

蔡英文力薦每天搭機通勤的楊曜是最認真的立委，楊曜的政見就是蔡英文的政見、楊曜的承諾就是蔡英文的承諾，未來澎湖3大橋樑整建、觀光、醫療、交通、海洋保育等，中央一定力挺到底。

楊曜頻頻感謝澎湖鄉親多年來相挺，顧主權與保障弱勢是他堅持努力的目標，他繼續爭取推動觀光、提升醫療、海洋保育3個5億元新計畫，目前已獲得中央應允全力配合。

楊曜也憂患意識感慨表示，這次選戰一路走來荊棘艱辛，面對年改、同婚政策的風暴衝擊，澎湖立委選情恐受波及，大聲呼籲澎湖鄉親再次團結挺楊曜。

8日總統蔡英文、立委楊曜澎湖聯合競選總部成立大會，澎湖綠營動員10多輛遊覽車、2000多人現場共襄盛舉，競選總部主委陳光復、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、澎湖縣黨部主委盧長在等上台造勢炒氣氛。

唯獨綠營支持群眾殷殷企盼蔡英文總統到來，大夥等著兩個多小時卻換來蔡英文快閃半小時，現場稍有微詞悻悻然。

(中時 )