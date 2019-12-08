雲林家扶中歲末愛心園遊會，主委陳燦勳（左四）感謝捐助單位。（許素惠攝）

雲林家扶中歲末愛心園遊會，受扶家庭拔河比賽，趣味破表。（許素惠攝）

雲林家扶中歲末愛心園遊會，等候發放物資的受扶家庭大排長龍。（許素惠攝）

雲林家扶中心歲末園遊會8日舉行，愛心攤位湧進，有半夜就從台北南下準備，有連續多年支持的自力青年，有企業員工及公務員發心行善，加上物資發放，每一受扶家庭都滿載而歸，備感溫馨，雲林縣長張麗善也當場捐助10萬元響應。

受扶1000多戶家庭約4000人參加「幸福『券』永愛無窮」園遊會，家扶中心希望學園學員以精彩的太鼓演出揭開序幕，接著珈珈舞蹈團帶動跳，為了趕走冬意，還進行拔河比賽，受扶家庭和贊助團體一起「力拔山河」，十分有趣，也炒熱氣氛。

54個愛心攤位一早歡喜準備擺攤，自立青年林永達感念社會的協助，連續30年設攤，親手灌製香腸、米腸，擺攤現烤，成為愛心攤香味四溢最熱門排隊攤位。他強調，自己也是受家扶扶助長大的，回饋是應該的，希望將愛持續傳下去。

位於新北市汐止的南極天勝宮已連續3年響應，志工半夜12點便載著食材南下，凌晨抵達趕製素食油飯，麻油雞及各式素食，照顧雲林弱勢有熱騰騰的美食。張麗善個人則捐10萬元響應。

家扶主委陳燦勳、主任廖志文感謝各界捐助民生物資及善款，讓受助家庭除了各有1000元禮金過年，還有白米、醬油、衛生紙等滿載而歸的物資，幸福無窮。

(中時 )