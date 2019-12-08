培養農民田間自主管理責任，苗栗縣政府攜手大湖地區農會辦理農藥檢驗，圖為首屆「永續善農獎IPM Award」獲獎園區。（苗栗縣政府農業處提供／巫靜婷苗栗傳真）

草莓季來了！苗栗縣政府顧食安，即日起至明年3月31日與大湖地區農會合作，辦理「蔬果農藥殘留生化檢驗」收件，針對不合格的農友要求延後或停止採收、運銷，輔導安全用藥後複驗，結果不合格者，依《農藥管理法》辦理，違規用藥最高可處15萬元罰鍰。

苗栗縣草莓種植面積達430公頃，主要分布於大湖、獅潭及卓蘭等鄉鎮，年年吸引大量遊客湧入產地採果，為消除消費者對草莓農藥殘留等食安疑慮，也培養農民田間自主管理責任，大湖地區農會每周三上午9點至11點，辦理「蔬果農藥殘留生化檢驗」收件，最快當天就有檢驗結果。

農業處說明，檢驗站運用「生化檢驗法」，檢測生鮮農產品具神經毒性之殺蟲劑總毒性，包含有機磷劑、氨基甲酸鹽類，AChE抑制率在34％以下者為合格，35至44％者將通知延後採收，45％以上者停止採收、運銷，農業處將輔導安全用藥，必要時由農友切結後，送農業藥物毒物試驗所以「化學法」複驗，結果仍不合格者，依《農藥管理法》辦理。

農業處表示，參加檢驗的農友需自行於田間4個區域，採樣4至8顆水果及提供採樣地點、地號，苗栗縣農友每件收費80元，非苗栗縣籍者每件收費100元，當日上午收件結束，旋即送往位於通霄的生化檢驗站進行檢驗，並於當日公布結果供農友參考，昐藉由農友自主管理，讓消費者買草莓更安心。

(中時 )