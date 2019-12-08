屏東看守所王姓科長不但長期擔任某風水學會理事，還在臉書上刊登「堪宅、解符咒、靈界保護、風水疾病、尋龍點穴」等服務及客戶詢價、出價等字樣，遭公務員懲戒委員會判決記過1次。

判決指出，王姓科長自民國84年起擔任公職，從台東看守所擔任雇員一直做到屏東看守所的科長。不過法務部及矯正司陸續接獲檢舉，指王男有違法兼職並經營商業等情事。

中央社報導，法務部查出，王男自104年12月起兼任一家風水學會理事，經屏東看守所告知可能涉及違法兼職後，王男於今年2月間才辭去職務。

另外，王男在個人臉書刊登「服務項目：堪宅、解符咒、靈界保護、風水疾病、尋龍點穴」等及客戶詢價、出價等字樣，接受學會委託協助辦理「公益堪宅」服務，並販售學會出版的電子書籍。

公懲會認為，王男擔任風水學會理事雖然沒有領取報酬，但未經權責機關許可，且從事兼售書籍及具商業宣傳的行為，違反公務員服務法，嚴重損害政府信譽，判決記過1次。

(中時電子報)