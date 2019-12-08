Angelababy擠不出時間參加時尚活動，竟P圖雲端走紅毯，引發熱議。(翻攝自楊穎工作室微博)

模特兒身分出身的大陸女星Angelababy，擁有精緻混血臉蛋的她，在演藝圈發展有聲有色，無論綜藝、戲劇等都有涉獵，非常受到歡迎，人氣旺旺的她，工作行程也滿檔，忙到沒空檔參加費加羅風尚盛典，沒想到她的工作室寄出巧思，放上Baby的「P圖紅毯照」，讓她彷彿親臨現場，此事也躍上微博熱搜，逗樂廣大網友，且看了原圖，直呼Baby團隊相當用心。

Angelababy工作室微博今凌晨貼出她的最新美照，寫下：「2019費加羅風尚盛典，由於行程衝突未能親臨盛典現場，BOSS Angelababy遠程『盛裝出席』聊表心意，風格先鋒，時代新生！」，只見她準備了藍白色女神風飄逸長禮服，先是在白色布景前面擺pose，展現滿滿仙氣，但最絕妙的是工作人員將她的照片去背，之後合成在典禮會場的紅毯主題背板前，製造出Baby親臨現場的效果，而P圖細節做得很細緻，可說是認真在做這件事情。

而Baby遠端走紅毯的照片貼出後，「angelababyP圖參加紅毯」關鍵詞，在中午左右登上了微博熱搜第一，網友看了被逗樂，大笑讚嘆「行程衝突未能出席，但還是遠程拍照了，BABY有心了」、「雲端參加紅毯太絕了」，還說P圖效果看著不錯，考量冬天嚴寒，不如女星以後出席活動都用P圖就好，還能避免凍僵，眾人討論超熱烈！

(中時電子報)