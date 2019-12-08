2020總統大選將至，電視辯論會至今未定，中天電視8日發聲明強調，「2020總統大選至關重要，作為一個有影響力的電視台，中天電視今天表達強烈意願爭取主辦總統大選電視辯論會。」即日起將派人和三個陣營接觸，邀請三位總統候選人參與透明公開公正的辯論。

中天電視聲明全文如下：

2020總統大選至關重要，作為一個有影響力的電視台，中天電視今天表達強烈意願爭取主辦總統大選電視辯論會，即日起將派人和三個陣營接觸，邀請三位總統候選人參與透明公開公正的辯論。

(中時 )