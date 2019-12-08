中天聲明表達強烈意願 爭取主辦總統大選電視辯論會 14:002019/12/08 中時 吳維書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統大選將至，電視辯論會至今未定，中天電視8日發聲明強調，「2020總統大選至關重要，作為一個有影響力的電視台，中天電視今天表達強烈意願爭取主辦總統大選電視辯論會。」即日起將派人和三個陣營接觸，邀請三位總統候選人參與透明公開公正的辯論。 中天電視聲明全文如下： 2020總統大選至關重要，作為一個有影響力的電視台，中天電視今天表達強烈意願爭取主辦總統大選電視辯論會，即日起將派人和三個陣營接觸，邀請三位總統候選人參與透明公開公正的辯論。 (中時 ) #電視 #總統 #總統大選 #大選 #中天 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統大選倒數 林伯豐提7大建言 14:102019/12/04 財經 建商閃避總統大選 11月建案供給大縮水 11:142019/12/05 財經 麥玉潔為《中天晨報》重訓 電流穿越全身沒在怕 15:452019/12/05 娛樂 昔玉女紅星關注總統大選 號召祕魯賭王親哥回台助攻 03:012019/12/06 娛樂 不滿被抹紅！WSJ專訪韓國瑜：都是綠營塑造的 10:042019/12/06 國際 打臉黃國昌 雲林水利人士爆錄音檔還原砂石案經過 14:312019/12/06 政治 高雄夢時代跨年派對 蕭敬騰壓軸 中天、中視獨家轉播 16:062019/12/06 娛樂 柯P拚國會：一想到血滴子大戰綠喬王和白海豚，我覺得太好玩了！ 17:302019/12/07 政治 高雄夢時代跨年趴 重現老鷹四少 01:232019/12/07 娛樂新聞 網軍案 媒體人：2004大選意外結局可能再上演 18:592019/12/07 政治 娛樂熱門新聞 赴高以翔靈堂 徐乃麟帶太太現身金寶軒卻意外撲空 - 娛樂 館長神邏輯！談卡神楊蕙如…又脫口吐驚語 - 新聞 謝和弦嗆妻「我比較愛大X」撂話孩子認我會負責 不認我... - 娛樂 洪金寶坐輪椅仍脾氣火爆 54歲辣妻真面目曝光超驚人 - 娛樂 昔台語一線小生病逝安養院！生前晚景淒涼 連喪葬費都嘸... - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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