國民黨籍總統參選人韓國瑜、副總統參選人張善政2020大選牙醫師後援會，8日在滿場牙醫師高呼「國瑜善政、善於國政」的口號聲中，熱烈在台北成立。韓國瑜表示將重新檢討政府組織編制，獨立設置「牙醫政司」，並將推動台灣的觀光醫療事業，吸引更多國外人士造訪台灣。

韓國瑜針對日前泰國要求台灣民眾前往觀光旅遊還須提出財力證明一事表示，周邊國家已經沒有把台灣放在眼裡，已經不把台灣當作一回事，台灣必須要急起直追。尤其東南亞國家即將全部關稅互惠，明年兩岸之間的經濟合作架構10年期限也將到期，台灣未來何去何從可是不得了的大事。

韓國瑜除重提45歲以下軍公教警消出國計畫，也表示將推動醫療觀光產業，讓更多國外觀光客前來台灣觀光旅遊，無須遠赴巴西、日本、歐洲做美容整形或健檢醫療。

韓國瑜表示，今年2019年台灣人選了一個「亂」字做為代表，代表人心太迷茫、太迷亂，他和張善政有絕對的使命感，要重振台灣人的信心，重振中華民國的光榮與驕傲。

(中時 )