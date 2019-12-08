大政治大爆卦-無色覺醒》誰喬卡神集團 再掀網軍首腦楊蕙如幕後金主？ 14:082019/12/08 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》誰喬卡神集團 再掀網軍首腦楊蕙如幕後金主? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 卡神楊蕙如的網軍案持續延燒，目前爆出多位民進黨人員跟楊蕙如都曾有接觸，在台灣政壇引起軒然大波。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #楊蕙如 #卡神 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊蕙如被起訴 網一看她臉書驚：真的GG了 00:192019/12/04 生活 謝長廷嗆 楊蕙如事我都要負責？ 04:102019/12/04 政治要聞 揭卡神楊蕙如「可疑舉止」 黑韓名嘴：連我都看不下去！ 20:202019/12/04 娛樂 網友找到卡神麻將團成員 整理出黑賴清德文章 22:032019/12/04 政治 卡神楊蕙如案 北檢：盡力查共犯才辦到她 12:172019/12/05 社會 英競辦阮昭雄被起底...曾涉洩情資鬥垮蘇貞昌！ 16:112019/12/05 政治 民主淪一場數位化騙局 04:102019/12/06 時論廣場 民進黨的斷尾術 04:102019/12/06 時論廣場 替卡神圍事？ 管碧玲反擊：這些人也養過卡神 16:492019/12/06 政治 館長神邏輯！談卡神楊蕙如…又脫口吐驚語 23:122019/12/07 娛樂 政治熱門新聞 特定人士要轉移楊蕙如案！孫大千爆：核彈即將來襲 - 政治 綠黑韓無極限？林祥川拋一問 挺蔡者啞口無言 - 政治 不演了？資深韓女星竟10字怒轟宋楚瑜！ - 政治 蔡只花四年讓他站到民進黨對立面...前太陽花成員好感嘆 - 政治 韓粉闖蔡造勢場 大家不吃便當吃好大兩顆... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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