台中市警察局第六分局偵查隊副隊長謝志遠表示，謝姓歌手在公開場合發表這種言論和立場，如果沒有涉及教唆民眾吸毒，就沒有觸犯法律，未有犯罪事實，為其個人的言論自由。（盧金足攝）

歌手謝和弦才因吸食大麻，遭妻子檢舉，又傳出7日晚上在台中市夜店MUSE登台演唱後，發表「大麻合法化」的言論，是否涉及不法引發熱議。台中市警察局第六分局表示，謝姓歌手在公開場合發表他個人的言論和立場，目前屬於言論自由，尚無犯罪事實，如果有鼓吹吸毒等妨害社會秩序的言論，警方會報請檢察官進一步指揮偵辦，目前警方還未接獲相關檢舉。

謝和弦5日才因涉吸食大麻，被其妻子Keanna舉發，遭警方逮捕後，檢方裁定交保候傳。台中市西屯區夜店MUSE日前即在臉書預告「謝和弦 R-chord 阿扣，台中場」的節目，謝和弦將在該店登台演出的訊息。

昨晚很多民眾不畏低溫，前往捧場，謝和弦一開場就脫衣開唱。唱完一首首熱歌之後，謝和弦竟問台下觀眾「支不支持台灣大麻合法化」，要台下民眾跟著喊「大麻合法化」，還跳下舞台走入人群帶動氣氛。

台中市警察局第六分局偵查隊副隊長謝志遠表示，謝姓歌手在公開場合發表這種言論和立場，假如有涉及不法部分，會搜集相關證壉報請檢察官做進一步偵查，如果沒有涉及教唆民眾吸毒，就沒有觸犯法律，未有犯罪事實，為其個人的言論自由。

警方說，目前還未接獲謝姓歌手的相關舉發，如果民眾有其違法證據，可以向警方舉發，警方會報請檢方指揮偵辦。

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(中時 )